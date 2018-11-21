У Вінницькій області в потрійному ДТП колода розчавила дівчинку

Фото: колаж РБК-Україна

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК

У Вінницькій області в Гайсині сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинула 14-річна дівчинка. Як розповіли у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, після аварії з кузова вантажівки вилетіла колода, яка і вбила підлітка.

Правоохоронці зазначили, що спровокував ДТП 21-річний водій автомобіля Volkswagen Т4, який не впорався з керуванням, і його автомобіль в'їхав у припаркований на узбіччі легковик Citroen Jumper.

Фото: vn.npu.gov.ua

"Після цього удару авто відкинуло на вантажний ГАЗ 5204, що також стояв поруч. Саме це друге зіткнення стало фатальним", - йдеться в повідомленні.

Вантажівка була завантажена лісом, і від удару колоди злетіли з кузова і посипалися на авто. Одна з колод пробила лобове скло машини і травмувала дівчинку, яка там сиділа. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Фото: vn.npu.gov.ua

У поліції повідомили, що в рамках слідства у всіх водіїв взяли зразки крові для встановлення наявності алкоголю в організмі, а самі машини забрали на штрафмайданчик.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2.286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області сталося трагічне ДТП, після якого молодий хлопець отямився поряд з мертвою нареченою.

Також ми писали про те, що в Київській області сталося ДТП за участю шести автомобілів.

Нагадаємо, за фактом аварії за участю десяти автомобілів в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження.

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Відео: РБК-Україна