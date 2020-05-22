Спливли нові подробиці про масове вбивство під Житомиром: поліція показала відео

Масове вбивство під Житомиром (колаж: РБК-Україна)

Жертви стрілка в селі під Житомиром були озброєні

На місці резонансного масового вбивства під Житомиром в селі Новоселиці Попільнянського району правоохоронці виявили та вилучили 5 одиниць зброї, в тому числі й мисливську рушницю, з якої орендар ставка розстріляв 7 осіб.

Було встановлено, що уся зброя зареєстрована й належить учасникам трагічної події. Про це передали 22 травня у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Затриманий стрілок є місцевим жителем, який орендував приватний зариблений ставок. Зараз чоловік дає свідчення, своєї провини не заперечує.

В поліції розкрили нові подробиці моторошної НП і опублікували відеоматеріали з огляду місця події.

Відео: У поліції розповіли нові подробиці про масове вбивство під Житомиром

Попередньо встановлено, що всі вісім чоловіків приїхали до ставка на відпочинок в ніч з 20 на 21 травня. З орендарем вони були знайомі раніше і підтримували приятельські стосунки.

Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: орендарем і двома відпочивальниками. У ході суперечок підозрюваний застрелив їх, а потім пішов до іншого будиночку, де перебували ще шість осіб. Чоловік відкрив по них вогонь і вбив 5 людей, а одному учаснику вдалося втекти в село, звідки він і повідомив про подію поліцейським.

Були встановлені особи загиблих: це - добровольці, учасники АТО на Донбасі, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих - троє військовослужбовців Нацгвардії, які прибули сюди на вихідні після повернення із зони проведення ООС.

Точний мотив вбивства досі не ясний. Була призначена судово-медична експертиза тіл загиблих, опитано очевидців події, проводяться інші слідчі заходи. Триває подальше з'ясування всіх обставин.

Водночас місцеві жителі та сусіди стрілка розповідають журналістам про самого підозрюваного неохоче.

"Про хорошу людину можна багато чого розповісти, а про таку людину ми будемо мовчати", - сказала одна з місцевих мешканок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронець на місці НП так прокоментував подію: "Це схоже на побутовий конфлікт, який виник через те, що пили горілку і запивали пивом".

Він додав, що покійні - люди, які між собою дружили та знали один одного понад 10 років.

Відео: Вбивство під Житомиром - місцеві жителі розповіли про стрілка

Раніше ми писали про те, що стали відомі імена жертв стрільця. Ними виявилися бійці Національної гвардії України та батальйону імені Кульчицького - Владислав Мамаченко і Андрій Москалець (позивні "Мальок" і "Бородатий"), Віталій Вульчин, бійці з позивними "Фінн" і "Іскандер" (він же "Український татарин"). Застрелений також київський волонтер Роман Ханенко ("Гец") і працівник київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.

Також в Офісі генерального прокурора заявили, що взяли під особистий контроль стан досудового розслідування цієї шокуючої справи про масове вбивство та процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

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Автор: Володимир Костирін