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Викинула немовля в кущі: інцидент у кондитерській під Львовом

STYLERПодії    05.04.2019 - 16:09
Викинула немовля в кущі: інцидент у кондитерській під Львовом
Фото: колаж РБК-Україна

Горе-мати народила дитину прямо на роботі

Жінка народила дитину і залишила її на вулиці в кущах на території кондитерського цеху, в якому працює. Як повідомили в поліції Львівської області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, передає УНН.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті немовляти.

За словами горе-матері, вона народила мертву дитину. Зараз жінку госпіталізували з кровотечею.

Вона розповіла, що під час роботи у неї почалися пологи, після чого жінка пішла у порожнє приміщення і там народила. Побачивши, що дитина не подає ознак життя, вона викинула її в кущі, а сама повернулася до роботи.

Незабаром їй стало стало погано, і її відвезли до лікарні.

Після того, як жінка розповіла про це медикам при огляді, ті повідомили поліції. Правоохоронці на місці події виявили труп немовляти, загорнутий у ковдру.

Розслідування по цій справі проходить у рамках ст. 117 Кримінального кодексу (умисне вбивство новонародженої дитини).

Викинула немовля в кущі: інцидент у кондитерській під Львовом Ілюстративне фото: поліція

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області 25-річна жінка вбила новонародженого - це була її п'ята дитина. Богородчанський районний суд визнав жінку винною і тепер їй загрожує термін.

Також ми писали раніше, що у Києві у Дніпровському районі перехожі виявили сумку із новонародженим немовлям.

Нагадаємо, нещодавно в РФ у Ростовській області в туалеті дитячої лікарні в пакеті поруч з сміттєвим відром знайшли мертву дитини. Її народила 16-річна школярка прямо у вбиральні.

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