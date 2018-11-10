Видавала за таблетки для схуднення: у Києві жінка розповсюджувала психотропи

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Правопорушницi загрожує тюремний термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна

У Києві правоохоронці затримали 35-річну харків'янку, яка під виглядом таблеток для схуднення поширювала психотропну речовину сибутрамін. Незаконним збутом зловмисниця займалася через інтернет-магазин. Продавалися таблетки по 500 гривень за 30 капсул. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на заяву Київської прокуратури.

Співробітники столичної прокуратури спільно з поліцейськими та Управлінням протидії наркозлочинності викрили аферистку. В інтернет-магазині у вільному продажу покупці могли придбати заборонені речовини, як пігулки для схуднення. Під час проведення досудового розслідування слідчі з'ясували, що порідіння встигла продати 62 капсули сибутраміну.

Наслідки вживання цього психотропу нагадують стан "ломки", інакше відомий, як абстиненція у наркоманів. Воно виражається в тривожності, млявості, проблемах зі сном, координацією, все це може супроводжуватися поганим настроєм і схильністю до суїциду. Також можливі запаморочення, тремор кінцівок, біль за грудиною, порушення слуху, набряки і розлади дихання.

При обшуку житла правопорушниці поліцейські знайшли 31 блістер забороненого "продукту". Також у жінки було вилучено: банківська карта, куди їй перераховували гроші за таблетки і комп'ютер, з якого вона працювала.

Продавець "пігулок для схуднення" затримана за статтею 208, їй повідомили про підозру за статтею 307, частина 2 (незаконний збут психотропної речовини, вчинене повторно). Жінці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: таблетки вилучені з квартири аферистки (kiev.informator.ua)

Повідомлялося, що Суд заарештував інспектора Лук'янівського СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики.

Нагадаємо, в самому центрі Одеси неадекватний чоловік, який перебував під впливом наркотичних речовин, бив жінок. У числі постраждалих була вагітна дівчина. Пізніше полиция відпустила чоловіка на свободу.

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