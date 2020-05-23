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Вибух біля офісу Медведчука: з'явилося відео

STYLERПодії    23.05.2020 - 15:13
Вибух біля офісу Медведчука: з'явилося відео
Віктор Медведчук (фото: РБК-Україна)

Вибух біля офісу Медведчука влаштували активісти

Біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука стався вибух. Під час акції активісти палять фаєри, кидають димові шашки та вимагають від Мін'юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради. Відео, зняті під час заворушень біля офісу Медведчука, опубліковані в Telegram.

Як повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNEWS, поліції вдалось затримати двох активістів.

"Очевидці повідомили нашому телеграм-каналу, що біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука стався вибух. За словами перехожих, спочатку були чутні націоналістичні гасла, потім вибух. Поліція встигла затримати двох активістів. Інші кидали фаєри, змогли втекти", - йдеться в заяві PavlovskyNEWS.

Вибух біля офісу Медведчука потрапив на відео

У Telegram-каналі "Україна 24/7" опублікували відео, на якому видно, як активісти кидають димові шашки.

"Учасники Нацкорпуса палять фаєри та кидають димові шашки. Вони вимагають від Мін'юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради. На асфальті біля входу написи "ОПЗЖ = Росія". Відбуваються сутички з поліцією", - йдеться в повідомленні.

Вибух біля офісу Медведчука потрапив на відео

Прессекретар Медведчука Олег Бабанін повідомив, що в результаті вибуху є постраждалі.

"Там проходила акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву ... Є постраждалі", - заявив він в коментарі "Громадське".

Нагадаємо, що раніше прокуратура Київської області подала позов про витребування двох земельних ділянок площею 34,62 гектара на березі річки Стугна в Обухівському районі, на яких розташований особняк народного депутата Віктора Медведчука.

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Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України Віктор Медведчукактивисты
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