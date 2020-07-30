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Під Житомиром чоловік через ревнощі облив дружину бензином та підпалив

Давидівка, Четвер 30 липня 2020 19:46
Під Житомиром чоловік через ревнощі облив дружину бензином та підпалив
Під Житомиром чоловік підпалив дружину (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Після підпалу дружини чоловік напився, і його затримали прямо на місці події в хаті

Під Житомиром чоловік облив свою дружину легкозаймистою речовиною і підпалив. В результаті страшного інциденту в селі Давидівка Хорошівського району 41-річну жінку госпіталізували з опіками II ступеня.

Зловмисника вже затримано, наразі триває розслідування. Про це 30 липня передали у відділі комунікації поліції області.

Як розповіли правоохоронці, під час першочергового з'ясування обставин було встановлено, що вчора ввечері між цивільним подружжям виник раптовий конфлікт на ґрунті ревнощів.

У розпал емоцій 50-річний чоловік облив жінку бензином. Вона схопилася з ліжка і спробувала втекти, але співмешканець кинув у неї запалений сірник, і одяг на нещасній вмить спалахнув.

Скинути палаючу одежу та загасити полум'я допомогли сусіди.

Медики, які приїхали на місце, діагностували опіки II ступеня 20% тіла жінки.

"Чоловіка поліцейські затримали за місцем проживання. Він мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння", - розповів начальник Хорошівського відділення поліції Микола Заречний.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтями 15 (замах на злочин), 115 (умисне вбивство) КК.

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше стали відомі нові деталі трагедії у Чернівцях, де батько підпалив власну дочку.

Також ми писали про те, що нещодавно під Одесою дівчинка померла від важких опіків - її мама викликала "швидку" тільки на наступний день.

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