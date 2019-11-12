ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко з дружиною відвідали кінопоказ довгоочікуваного фільму "Додому"

STYLERФільми і серіали    12.11.2019 - 10:06
Порошенко з дружиною відвідали кінопоказ довгоочікуваного фільму "Додому"
Петро Порошенко на показі фільму "Додому" (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Головну роль у фільмі виконав знаменитий Ахтем Сеітаблаєв

Петро Порошенко з дружиною Мариною відвідали кінопоказ довгоочікуваного фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва. Про це сам екс-президент написав на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши фото з прем'єри.

"Разом з Мариною нарешті подивилися "Додому" Нарімана Алієва. Глибоке, болюче і символічне кіно. Фільм-докір. Всім тим, на чиїй совісті – тисячі зламаних долей. Фільм-послання. Що розказує усьому світу страшну правду. Фільм-притча. Про подорож до втраченого дому. Через особисту історію однієї сім’ї він розкриває велику трагедію – кримських татар і українців. Фільм-відповідь. Що Крим точно повернеться додому, в Україну", - йдеться у дописі.

Петро Порошенко на показі фільму "Додому" (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Додамо, що головну роль у фільмі виконав знаменитий український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.

По сюжету картини у кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Світова прем'єра стрічки "Додому" відбулася на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі "Особливий погляд". У серпні 2019 року Український оскарівський комітет обрав драму Алієва у якості національного претендента від України на премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою.

У Порошенка запідозрили радника Зеленського у прокремлівських заявах Порошенко привітав українців з Днем української писемності і мови
Новини України Порошенко Петро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся