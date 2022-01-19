В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен
Вже незабаром українські телеглядачі побачать новий серіал "Водна поліція". Це перший подібний проект, знятий в нашій країні.
Коли саме відбудеться прем'єра екшену, яких акторів ми побачимо на екрані - читайте в нашому матеріалі нижче.
Про що серіал і коли його прем'єра
Прем'єра 44-серійного серіалу "Водна поліція" відбудеться 31 січня на каналі "Україна".
Спостерігати за роботою героїв "Водної поліції" телеглядачі зможуть у будні, з понеділка по четвер: о 17:00 - нові серії, о 14:30 - повтор.
Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")
У центрі оповідання картини - особливий відділ в правоохоронних органах, співробітники якого займаються патрулюванням акваторії і боротьбою з браконьєрством. В їх зоні відповідальності також розкриття злочинів, скоєних на воді або біля неї.
Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")
Творці серіалу максимально задіяли водний простір під час зйомок. А робота над підводними сценами стала великим викликом для режисера і операторів, тому що всім довелося перебувати під водою - в аквалангах і дайверських костюмах.
Але крім зйомок на воді глядачів чекає багато динамічних сцен на суші, під час яких будуть погоні, стрілянина, бійки…
Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")
У головних ролях зіграли: Артур Шурипа, Роман Муленко, Міла Римар, Катя Скрипко, Олександр Форманчук, Євген Сінчуков, Олександр Мавриц, Марго Баласанян та інші.
Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")
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