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В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен

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Середа 19 січня 2022 16:33
В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")
Автор: Styler

Вже незабаром українські телеглядачі побачать новий серіал "Водна поліція". Це перший подібний проект, знятий в нашій країні.

Коли саме відбудеться прем'єра екшену, яких акторів ми побачимо на екрані - читайте в нашому матеріалі нижче.

Про що серіал і коли його прем'єра

Прем'єра 44-серійного серіалу "Водна поліція" відбудеться 31 січня на каналі "Україна".

Спостерігати за роботою героїв "Водної поліції" телеглядачі зможуть у будні, з понеділка по четвер: о 17:00 - нові серії, о 14:30 - повтор.

В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен

Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")

У центрі оповідання картини - особливий відділ в правоохоронних органах, співробітники якого займаються патрулюванням акваторії і боротьбою з браконьєрством. В їх зоні відповідальності також розкриття злочинів, скоєних на воді або біля неї.

В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен

Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")

Творці серіалу максимально задіяли водний простір під час зйомок. А робота над підводними сценами стала великим викликом для режисера і операторів, тому що всім довелося перебувати під водою - в аквалангах і дайверських костюмах.

Але крім зйомок на воді глядачів чекає багато динамічних сцен на суші, під час яких будуть погоні, стрілянина, бійки…

В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен

Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")

У головних ролях зіграли: Артур Шурипа, Роман Муленко, Міла Римар, Катя Скрипко, Олександр Форманчук, Євген Сінчуков, Олександр Мавриц, Марго Баласанян та інші.

В Україні зняли перший серіал про роботу водної поліції: що відомо про екшен

Українцям покажуть серіал "Водна поліція" (фото зі зйомок / канал "Україна")

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