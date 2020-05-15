73-річний багатій вколов собі вакцину від коронавірусу: тепер є імунітет?

В усьому світі тривають пошуки вакцини проти COVID-19. Вчені проводять дослідження, тестують ліки та намагаються зупинити пандемію коронавірусу.

У Німеччині один з учених пішов набагато далі. Підприємець-мільярдер Вінфрід Штекер не став чекати перевірки та ліцензування, а ввів собі вакцину, яку винайшов сам. Про це пише видання Frankfurter Allgemeine.

Як стверджує вчений, випробування вакцини пройшло успішно і контрольні дослідження показали, що його організм почав виробляти специфічні антитіла, які нейтралізують коронавірус.

Штекер розповів, що був упевнений, що це безпечно і його вакцина насправді буде ефективна.

"Тепер я несприйнятливий до SARS-CoV-2! Це було не небезпечно. Не було ніякої загрози інфікування ні для мене, ні для моєї сім'ї, ні для моїх колег. Для мене було очевидно, що імунізація цим білком має захисну дію проти інфекції. Щоб заощадити час, що я не став просити офіційного дозволу, а створив рекомбінантний антиген і зробив собі кілька внутрішньом'язових ін'єкцій препарату", - зазначив учений.

За словами Штекера, він використав один компонент вірусу, який сам по собі нешкідливий. Дослідник зробив собі 4 ін'єкції в стегно. 26 березня він вколов собі 13 мікрограмів S1, 27 квітня – ще 13 мікрограмів, 28 квітня – 26 мікрограмів, 29 квітня – 39 мікрограмів.

Під час експерименту Штекер стежив за станом свого здоров'я і стверджує, що почував себе прекрасно.

За його розрахунками, одній людині необхідно дозу 100 мкг S1 і один 2-літровий реактор здатний виробляти до 35 грамів антигену на добу, а цього вистачить для вакцинації 350 тисяч осіб.

Вчений запропонував спочатку провести варіант тестування вакцини на добровольцях, а потім на представниках групи ризику. Він упевнений, що ні небезпечних, ні побічних ефектів у його вакцини не буде.

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