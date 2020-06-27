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Експерти назвали епіцентри COVID-19 в Україні: зверніть увагу

STYLERКоронавірус    27.06.2020 - 11:05
Експерти назвали епіцентри COVID-19 в Україні: зверніть увагу
Експерти назвали епіцентри COVID-19 в Україні (РБК-Україна)

МОЗ попереджає про можливу небезпеку

Коронавірус 2020 більше не лякає жителів країни так, як це було раніше. Часом українці ходять без масок або забувають про прийнятну дистанції. Нехтування правилами на даний момент є великою проблемою і в подальшому може мати негативні наслідки.

У МОЗ назвали три регіони, які на 26 червня стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

На брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов поділився спостереженнями і позначив, що епіцентрами хвороби на даний момент є Львівська, Рівненська області та місто Київ.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області - 168, у Рівненській області - 111 та в місті Київ - 140", - прокоментував експерт.

Щоб не погіршити ситуацію важливо пам'ятати про заходи безпеки та дотримуватися необхідних правил. Не забувайте про гігієну рук, яка є важливою мірою профілактики при розповсюдженні грипу та коронавирусної інфекції.

COVID-19 впливає на різні групи людей різною мірою. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості. У такому разі госпіталізація не потрібна.

Однак якщо ви відчуваєте утруднене дихання, здавленість або біль у грудній клітці, порушення мови або рухових функцій, то негайно зверніться за медичною допомогою.

COVID-19 в Україні - експерти назвали епіцентри

Нагадаємо, що МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Коронавірус
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