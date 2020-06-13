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Експерти назвали важливу особливість COVID-19: будьте обережні

STYLERКоронавірус    13.06.2020 - 14:19
Експерти назвали важливу особливість COVID-19: будьте обережні
Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Коронавірусом можна перехворіти кілька разів

Коронавірус є сезонною хворобою, тому навіть якщо ви перехворіли, не виключено, що можете заразитися ще раз. COVID-19 поширюється у світі за таким же принципом, як і звичайний грип.

Циркуляція відбувається так само, як і в інших грипоподібних захворюваннях - починається зі сходу, з Азії, йде на Європу, потім на Америку і Африку. Нові випадки реєструються саме там, просто африканські республіки погано реєструють. Потім перейде на Австралію, і така циркуляція грипоподібних захворювань відбувається щорічно", - сказав Віктор Ляшенко в ефірі каналу "Україна 24".

Щоб знизити захворюваність COVID-19, потрібно дотримувати санітарних норм. Інакше незабаром може відбутися збільшення кількості хворих. Це незаперечний факт.

"Ми бачимо зростання через те, що ми кожен тиждень починаємо якісь нові послаблення. Нові пом'якшення дають результати - відкриті дитячі сади, готелі, транспорт, нещодавно відкрили об'єкти розміщення, санаторії. Все це призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які при недотриманні норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків", - заявив Ляшко.

За словами лікаря, регіони мають посилювати карантинні заходи, якщо протягом трьох днів буде спостерігатися підвищення захворюваності коронавірусом у 2020 році.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Коронавірус
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