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Як в Китаї замовчували епідемію: вчений розкрив неприємну правду

STYLERКоронавірус    17.05.2020 - 14:33
Як в Китаї замовчували епідемію: вчений розкрив неприємну правду
Коронавірус 2020 - як в Китаї замовчували епідемію (Колаж РБК-Україна)

Місцева влада Китаю не хотіли говорити правду

Коронавірус 2020 стрімко поширюється по всьому світу. І, як виявляється, спочатку влада Уханя приховувала правду про спалах епідемії, щоб не обрушити на себе шквал обурення. Про це повідомило CNN.

Вчений, який розсекретив таємницю, боровся зі спалахом епідемії атипової пневмонії у 2003 році. Він першим публічно заявив про передачу вірусу від людини до людини.

Місцева влада Уханя стверджувала, що ситуація знаходиться під контролем, однак дослідник провів власне розслідування. 18 січня він зі своєю командою відправився в Ухань, де зібрав безліч доказів того, що ситуація набагато серйозніша, ніж повідомили в офіційних звітах.

Епідеміолог запідозрив проблему тоді, коли офіційне число випадків зараження в Ухані залишалося незмінним протягом більше 10 днів. Саме він заявив про необхідність закрити Ухань.

Поки влада мовчала про справжні масштаби захворювання, інфекція щодня поширювалася далеко за межі Уханя. З цієї причини інфекція вже не піддавалася контролю та придбала масштаби пандемії.

Можливо, коронавірус був створений в лабораторії. Адже якщо влада намагається приховати чисельність хворих, то є ймовірність, що і про походження COVID-19 нам відомо далеко не все.

Нагадаємо, що в мережі показали плачевні наслідки карантину для фермерів.

Ми писали, як у період карантину виїхати з одного міста в інше і скільки це коштує.

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Коронавірус
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