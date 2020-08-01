Було складно просто встати: лікар розповіла, як пережила дві хвилі коронавируса

Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Лікар поділилася шокуючою історією про COVID-19

Коронавірус вражає безліч людей щодня. Особливо не пощастило лікарям, які стали одними з тих, хто практично відразу потрапив до групи ризику. І це не дивлячись на відповідний одяг та засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Як проходить хвороба, які методи лікування зараз використовуються та про наслідки хвороби розповіла лікар-анестезіолог з Івано-Франківська виданню OBOZREVATEL.

Світлана розповіла, що вперше хвора у якої виявили позитивний результат, було виявлена якраз в її чергування. По закінченню робочого тижня жінка відчула слабкість, а температура тіла подняласть до 37,5 градусів. Відразу стало зрозуміло, що це за хвороба, тим не менш, жінка чомусь вирішила, що в силу віку нічого страшного не трапиться.

Наступний день приніс Світлані нові симптоми у вигляді відсутності смаку, а також нюху, температура збереглася незмінною. Через сильну слабкість просто піднятися було дуже складно. На третій день їй все ж стало краще, адже вона відразу почала приймати ліки і пити багато рідини. Але потім температура знову піднялася й жінка вирішила пройти обстеження в клініці.

Пізніше було виявлено одностороннє запалення легенів і її госпіталізували, а також прокапали антибіотиками. Деякі поліпшення пішли вже після перших днів лікування в лікарні, у жінки з'явилися нові сили та припинився сильний кашель.

Через тиждень у Світлани різко зросла температура майже до 39 градусів, з'явився кашель, задишка і дуже сильна слабість. Збити температуру не виходило, тому було прийнято рішення про госпіталізацію.

"Мені знову зробили рентген і виявили вже двосторонню пневмонію. Через два дні зробили повторний знімок, який показав, що вогнищ запалення стало більше. Був день, коли я навіть самостійно не могла сходити в туалет і мені допомагали інші люди. Через сильну слабкість не могла нічого їсти й пити. Коли мені робили укол, я не могла навіть розвернутися ", - говорить Світлана.

При лікуванні Світлани використовувався СИПАП-апарат. Він наповнює легені повітрям за рахунок подачі стисненого кисню прямо в дихальні шляхи. Після хвороби у неї ще місяць були проблеми з серцем, а саме - сильне серцебиття, задишка і біль в грудях. Також помітно було підвищене потовиділення, яке, між іншим, не припинилося досі.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні.