Не смійте цього робити! Експерти озвучили важливу заяву про COVID-19

Коронавірус 2020 - експерт пояснила важливий момент (фото: РБК-Україна)

Лікар розповіла, що потрібно знати про коронавірус

Коронавірус 2020 передається переважно через краплі, що виділяються з дихальних шляхів інфікованої людини при кашлі, чханні або диханні. Однією з ознак хвороби є підвищена температура тіла та для її зниження пацієнти часто користуються ліками, якими користуватися не рекомендується.

Аспірин або анальгін - вкрай невдалий вибір. Завідуюча психоневрологічним відділенням, лікар-невролог Ірина Вереютіна розповіла у чому полягає основна проблема.

За словами Вереютіної, для зниження температури при зараженні коронавірусом правильніше застосовувати парацетамол, а не що-небудь інше. "Нестероїдні протизапальні засоби тут неприйнятні - ні аспірин, ні анальгін", - зазначила лікар.

При цьому важливо пам'ятати, що внутрішньовенне введення парацетамолу сприяє сильному зниженню тиску. А ось в таблетках даний медикамент здорові люди можуть приймати для зниження температури без побоювань. Головне - не перевищувати дозу.

Нагадаємо, що МОЗ встановив рекорд по добовій кількості тестів на COVID-19. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу лабораторні центри здійснили 10 248 досліджень на коронавірус.

Крім того, МОЗ планує на початок червня вийти на щоденну кількість ПЛР-тестів на коронавірус від 15 до 20 тисяч. Міністерство нарощує потужності лабораторних центрів.

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Автор: Дарина Яновська