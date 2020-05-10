Вчені розвінчали міф про гумові рукавички: абсолютно не захищають

Вчені розвінчали міф про одноразові рукавички (Колаж РБК-Україна)

Вчені зробили заяву про ефективність використання одноразових рукавичок при пандемії коронавірусу

Пандемія коронавірусу в Україні та світі призвела до того, що люди стали використовувати додаткові засоби захисту. Деякі з них, такі як маски та гумові рукавички стали обов'язковим атрибутом не тільки для покупців, але і для продавців в торгових точках.

Проте вчені заявляють, що використання одноразових рукавичок не тільки малоефективне, але ще й дуже небезпечно для здоров'я людини. Вони рекомендують не використовувати рукавички постійно і не носити їх по кілька годин поспіль, оскільки це може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Як стверджує доктор медицини Марк Ханефельд з Німеччини, одноразові рукавички зроблені з пористого матеріалу, а значить вони злегка перфоровані та проникні. При постійному використанні ці якості посилюються, а це значить, що на руки через пори потрапляють мікроби, віруси та патогени. Від цього створюється тепле вологе середовище під шаром рукавички, в якій мікроорганізми починають розмножуватися набагато швидше.

Крім того, на самих рукавичках мікроби здатні жити довше, ніж на шкірі рук, яка регулярно обробляється антисептиками та водою з милом. Люди в рукавичках зачіпають різні предмети, упаковки й тим самим розносять патогени в кілька разів швидше, ніж це відбувалося вимитими або покритими антисептиком руками.

"Одноразові рукавички з латексу або нітрильного каучуку погано захищають власника від зараження коронавірусом SARS-CoV2. Така рукавичка не на 100% герметична, а також поглинає все, до чого ви торкаєтеся. Це навряд чи дає перевагу в плані захисту", - підтверджує версію свого колеги професор з Німецького товариства інфекційного захворювання Янне Вершильд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали ще одне джерело зараження COVID-19, про який часто забувають.