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Вчені повідомили, що коронавірус може зникнути сам по собі

STYLERКоронавірус    22.06.2020 - 09:51
Вчені повідомили, що коронавірус може зникнути сам по собі
Вчені розкрили правду про коронавирусе (фото: УНІАН)

Італійські вчені шокували заявою про COVID-19

Італійські вчені повідомляють, що коронавірус може зникнути сам по собі до винаходу вакцини. За словами фахівців, так як він швидко мутував з-за дотримання дистанції і носіння масок, він став не такий агресивний, як був раніше. Експерти запевняють, що COVID-19 стає все менш і менш небезпечним.

Як повідомляє The Sunday Telegraph, про це заявив доктор з інфекційної лікарні Маттео Бассетти з міста Сан-Мартіно. Медик запевняє, що зараз люди заражаються набагато менше.

"В березні і на початку квітня картина була абсолютно іншою. Люди поступали у відділення реанімації з дуже важким захворюванням. Їм були потрібні кисень, вентиляція легенів. У деяких розвивалася пневмонія... Проте минулого місяця все зовсім змінилося. Якщо в березні і квітні вірус можна було порівняти зі злісним тигром, то тепер він нагадує дикого кота. Навіть літні пацієнти у віці 80-90 років, здатні сидіти в ліжках і дихають самостійно. Раніше ті ж пацієнти померли би протягом двох-трьох днів", - шокував заявою лікар.

За словами Бассетти, вірус скоро вимре сам, адже випадки зараження дуже скоротилися.

Зазначимо, що не всі медики поділяють думки італійського лікаря. Так, доктор Бхарат Панкхания, професор медичного факультету британського Університету Ексетера вважає, що нам жити з цим вірусом ще роки. За словами медика, COVID-19 так скоро не вимре.

Як раніше повідомлялося, в Україну повертається жорсткий карантин для деяких областей.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Коронавірус
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