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"Аморальний" купальник святкує 72-й день народження

STYLERСтиль і мода        05.07.2018 - 23:29
Iлюстративне фото (pixabay.com)
Iлюстративне фото (pixabay.com)

Тривалий час суспільство вважало купальник бікіні аморальним

5 липня 1946 року, рівно 72 роки тому, манекенниця і танцівниця Мішлен Бернардіні справила приголомшливий фурор на показі мод. Вона вперше показала світу купальник бікіні. Пізніше її вихід на подіум стали порівнювати з ефектом вибуху ядерної бомби. До речі, купальник отримав таку назву в честь однойменного коралового острова, з якого за чотири дні до "дебюту" купальника, Америка провела ядерні випробування.

Появу цього "наряду" порахували викликом суспільству, і церква миттєво прокоментувала його появу: пообіцявши кожній жінці "кару небесну" якщо та посміє надіти цей аморальний купальник, а влада заборонила бікіні на всіх пляжах Європи.

Відео: Всесвітній день бікіні (YouTube/Факти ICTV)

Знадобився не один рік, щоб такий купальник перестав шокувати суспільство і лише 10 років потому, після виходу на екран фільму "І Бог створив жінку", бікіні, нарешті, стали популярними. Адже головна героїня фільму, яку зіграла Бріжит Бордо, постала перед глядачами саме в цьому "аморальному" купальнику.

Сьогодні бікіні вважається звичайною пляжним одягом, і багато модниці вже зав'язують цей купальник особливим "перевернутым" способом.

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Теги: купальник, бикини
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