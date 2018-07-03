Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)

Цей спосіб зав'язки купальника взяли на озброєння тисячі дівчат у всьому світі

Дизайнери придумали, як дівчатам, які збираються спекотним літом на моря, миттєво збільшити груди. Ось подивіться, як легким рухом руки верх купальника перетворити в "перевернуте бікіні", що вигідно підкреслює принади його власниці.

Інструкція (відео: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Що ж ще потрібно на пляжі, як не загальна увага, правда?

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Так, тепер не обов'язково купувати новий купальник. Досить зав'язати ремінці на топі від купальника не на шиї, а на грудях. І вуаля - ви домоглися бажаного ефекту збільшення. Для цього, до речі, згодиться будь-який купальник з зав'язками відповідної довжини.

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Як пише британський таблоїд Metro, запустила цей тренд зовсім недавно італійська модель Валентина Фрадеграда.

Валентина Фрадеграда (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Валентина Фрадеграда (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Валентина Фрадеграда (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Краса та й годі! Головне, не забувати: у такому вигляді топ купальника нічого особливо не підтримує, тому нормально поплавати вам не вдасться.

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upside.down.bikini)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новий тренд "перевернуте бікіні" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Але пам'ятай: скільки б разів ти не хвалилася "перевернутим бікіні", але ти нічого не знаєш про стиль, якщо в твоєму гардеробі немає такої штучки!