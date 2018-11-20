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Археологи виявили незвичайну еротичну фреску

STYLERНаука і техніка    20.11.2018 - 12:00
Археологи виявили незвичайну еротичну фреску
Фото: РБК-Україна

На фресці зображена еротична сцена з участю римського бога Юпітера

Археологи з Помпеї виявили картину, написану водяними фарбами, на якій зображена еротична сцена з участю римського бога Юпітера і легендарної королеви Спарти. Про це інформує The Guardian.

Повідомляється, що зображення королеви, що запліднюється богом в образі лебедя, було популярним оздобленням інтер'єру в Помпеях і Геркуланумі, містах, які були зруйновані виверженням вулкану Везувій.

Археологи виявили незвичайну еротичну фрескуФото: (Cesare Abbate/EPA)

Однак керівник археологічного парку Помпеї Массімо Осанна зазначив, що ця фреска є виключною, оскільки погляд королеви на неї спрямований на кожного, хто заходить в спальню.

Археологи виявили незвичайну еротичну фрескуФото: (Cesare Abbate/EPA)

Дівчина дивиться на глядача з виразною чуттєвістю. До речі, фреска була виявлена під час робіт по зміцненню структур стародавнього міста після дощів і зсувів.

Нагадаємо, що археологи виявили 500-літні гробниці з артефактами. Кілька могил виявилися розграбовані, але інші вціліли. В них були виявлені прикраси, керамічний та дерев'яний посуд, а також вироби з металу.

Раніше повідомлялося, що на південному сході Норвегії, в провінції Естфолл вчені знайшли місця поховань вікінгів. За традицією, великих скандинавських воїнів ховали на кораблі. Могилу знайшли за допомогою спеціального радара.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області пройшла археологічна експедиція. Розкопки проводилися в околицях міста Пологи. Археологи дослідили чотири кургани бронзового століття, де виявили велику кількість цінних знахідок.

Відео: РБК-Україна

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