Археологи виявили незвичайну еротичну фреску

Фото: РБК-Україна

На фресці зображена еротична сцена з участю римського бога Юпітера

Археологи з Помпеї виявили картину, написану водяними фарбами, на якій зображена еротична сцена з участю римського бога Юпітера і легендарної королеви Спарти. Про це інформує The Guardian.

Повідомляється, що зображення королеви, що запліднюється богом в образі лебедя, було популярним оздобленням інтер'єру в Помпеях і Геркуланумі, містах, які були зруйновані виверженням вулкану Везувій.

Фото: (Cesare Abbate/EPA)

Однак керівник археологічного парку Помпеї Массімо Осанна зазначив, що ця фреска є виключною, оскільки погляд королеви на неї спрямований на кожного, хто заходить в спальню.

Фото: (Cesare Abbate/EPA)

Дівчина дивиться на глядача з виразною чуттєвістю. До речі, фреска була виявлена під час робіт по зміцненню структур стародавнього міста після дощів і зсувів.

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Відео: РБК-Україна