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Вчені "відключили" рак в організмі людини

STYLERНаука і техніка        05.07.2018 - 20:03
Ілюстративне фото (pixabay.com/PDPics)
Ілюстративне фото (pixabay.com/PDPics)

Медики виявили технологію, яка допоможе загальмувати розвиток невиліковної хвороби

Генетики і онкологи з Південно-Західного медичного центру в штаті Юта змогли виявити 20 генетичних змін, які провокують розвиток важких форм онкології, і "відключили" їх від процесу формування злоякісних утворень. Про це повідомляється у виданні Eurek Alert.

З допомогою нового розробленого алгоритму вчені змогли "пригальмувати" розвиток рабдоміосаркоми – однієї з найбільш важких форм раку.

Дослідники відзначають, що виділення генів, які відповідальні за розвиток онкології в організмі людини, дасть шанс створити спеціальні препарати, що пригнічують їх активність. Вчені вже незабаром можуть розробити універсальний генетичний препарат, який дозволить полегшити лікування пацієнтів.

Американські дослідники переконані, що технологія розпізнавання генів, відповідальних за виникнення злоякісних пухлин, стане одним з найбільш перспективних напрямів в онкології.

Нагадаємо, вчені зуміли отримати стакан води з повітря.

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Теги: рак, вчені, технология
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