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На YouTubeв коментарях виявлений новий небезпечний вірус

STYLERНаука і техніка        24.03.2018 - 09:24
Фото: youtube (pixabay.com/Kaufdex)
Фото: youtube (pixabay.com/Kaufdex)

Уразливими виявилися всі комп'ютери на платформі Windows.

Фахівці з кібербезпеки повідомили про атаку нового вірусу, який здатний вкрасти файли і доступ до облікових записів користувачів.

Подробиці опублікували експерти компанії Dr.Web в своєму блозі. Вірус в модифікаціях Trojan.PWS.Stealer.23012 і Trojan.PWS.Stealer.23198 робить скріншоти екрану і копіює з комп'ютера текстові файли і зображення, а також логіни і паролі, збережені в браузерах Vivaldi, Chrome, YandexBrowser, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch. Отриману інформацію він зберігає в архів і висилає зловмисникам.

Шкідливе програмне забезпечення поширюється через посилання в коментарях на YouTube під виглядом корисних додатків і путівників по чит-кодам в комп'ютерних іграх.

Щоб переконати користувачів завантажити вірус з файлообмінника, зловмисники супроводжують посилання схвальними коментарями, написаними від імені підроблених аккаунтів. Уразливими виявилися всі комп'ютери на платформі Windows.

Продукти Microsoft для персональних комп'ютерів в останні роки залишаються однією з найбільш частих мішеней атак хакерів. У лютому угруповання CODEX повідомила про злом п'яти алгоритмів цифрового обмеження Windows 10 UWP, - раніше ця універсальна платформа вважалася "неприступною".

Відзначимо, YouTube назвав найпопулярніші відео 2017 року світі і Україні.

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Теги: youtube
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