У Запорізькій області знайшли скелет стародавнього охоронця (відео)

Фото: facebook.com/mamaigora

Археологи проводили розкопки на Мамай-горі

У Запорізькій області група археологів знайшла поховання XV століття. Про це вчені повідомили на сторінці у Facebook.

Археологи проводили розкопки на Мамай-горі - це один з найбільших в Європі могильників. Саме тут виявили скелет середньовічного охоронця.

Відео: Археологи нашив середньовічного охоронця (facebook.com/mamaigora)

"Припускаємо, що можливо, це міг бути представник племені, яке забезпечувало послуги охорони, так як знаходилося поруч із самою переправою нижнього Подніпров'я", - розповіли дослідники.

Мамай-гора поступово сповзає в Каховське водосховище. За останні 30 років обвалилося майже 400 метрів берега. Вчені кажуть, що зупинити процес руйнування одного з найбільших в Європі могильників неможливо.

Скріншот поста (facebook.com/mamaigora)

Раніше в Запоріжжі знайшли унікальний затонулий корабель XVII століття.

У Запоріжжі біля Хортиці знайшли затонулий корабель, який імовірно був побудований XVII століття. Про це повідомив керівник експедиції Дмитро Кобалія на сторінці "Хортиця-Скуба" в Facebook.

"Це була вузька човен до чотирьох метрів шириною при довжині до 20 метрів. Дубова, плоскодонна, з гострим вузьким носом, що закінчується витонченим косим штевнем", - написав він.

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