Діагностували бронхіт: лікарська недбалість ледь не вбила дитину

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Дитина пережила дві операції через неправильний діагноз

У Харкові в дитячій поліклініці маленькій дитині поставили діагноз бронхіт. Через кілька днів дитина почала блювати кров'ю, температура піднялася до 40 градусів Цельсія — у півторарічної дівчинки виявили рідину в легені і чужорідний предмет у шлунку. Якби не досвідчені лікарі обласної лікарні — дитина впала би у кому, розповідає журналісту Styler мама дівчинки, що постраждала через недбалість лікарів.

Валентина — мама двох доньок, яка виховує дітей самостійно. У п'ятницю, 30 листопада, через погане самопочуття дівчинки вона була змушена звернутися в дитячу поліклініку, де лікар хамовитим тоном виставила її за двері, сказавши, що у дитини просто ріжуться зуби, і погане самопочуття — норма. Симптоми не проходили і схвильована мама прийшла до того ж лікаря ще раз. В цей раз діагноз змінився — по рентгену лікар встановила бронхіт і виписала список ліків на суму близько 2 тис. гривень.

"Вона мені сказала: "ой, мамо, не хвилюйтеся, у вас обструктивний бронхіт, поп'ємо сиропики". Призначила мені цей "Лазолван", який, як мені сказали пізніше лікарі (Харківської обласної дитячої лікарні №7 – прим. ред.), не п'ється навіть при бронхіті. Таку дозу, яку вона призначила нам не дають в такому віці, з тим урахуванням, що ми недоношені, шестимісячні. У нас жодного щеплення немає, половину препаратів нам просто не можна. І вона знала про це, і призначила", – розповідає потерпіла.

Цікаво, що лікар робила рентген, однак, як вона стверджувала в розмові з кореспондентом — на знімку стороннього предмета не було видно.

Через два дні після призначення препаратів малятко з 40-градусною температурою забрала "швидка".

"У неї температура 40 градусів. Блювала кров'ю. Викликали швидку, лікарі зробили укол жарознижувальний. Приїхали туди, мені кажуть: "мамо, ви хвора?!", – згадує Валентина.

Як виявилося, протягом 20 днів у шлунку півторарічної дитини знаходилася металева квіточка, яку малятко відкусило від іграшки. Як розповіли лікарі, чужорідний предмет за час перебування в організмі встиг окислитися, створити виразку і дірку в легені, тому в нього і потрапила рідина.

Фото: Рентген (Кисельова Ганна/РБК-Україна)

"Вийшов лікар, схопився за голову і питає: "мамо, ви хвора? Чого ви чекали?". Погрожував викликати поліцію, тому що не встежила за дитиною, шкода була завдана. Нас спочатку прокапали, потім прооперували, намагалися проштовхнути квіточку, щоб самостійно вийшла", — каже потерпіла.

Своєї провини в події дівчина не заперечує: каже, дійсно не встежила. Однак, зверталася до лікаря, як тільки помітила перші ознаки інтоксикації. Про те, хто буде нести відповідальність неясно, мама планує судитися.

Близько доби дитина чекала початку медикаментозного лікування, на яке потрібно близько 12 тис. гривень. Поки мама збирала гроші, стан дівчинки погіршився. Лікарі підключили маленьку Онору до апаратів штучного дихання і на волосині від смерті відвезли до Києва в пульмонологічне відділення. Мала ледь не впала в кому. Там лікарі сказали, що потрібного ліки, яких в Києві немає і направили маму одну за ліками в Полтаву.

Фото: Оноре (Кисельова Ганна/РБК-Україна)

У неділю, 9 грудня, лікарі прооперували дівчинку — відкачали рідину з легені і дістали чужорідне тіло. Стан Онори стабільний, але звідки брати гроші на подальшу реабілітацію Валентина не знає, так як сумарно зайняла та витратила за кілька днів понад 50 тис. гривень. Батьки Валентини загинули, а родичі вигнали з дому, з вимогою віддати неугодну дитину в дитячий будинок.

Нагадаємо, що через лікарську недбалість легені пенсіонера залили чистячий засіб.

Раніше у Львівській області за лікарську недбалість посадили акушера-гінеколога.

Відео: (video.rbc.ua)