Допоможіть знайти: в Харкові зникла восьмирічна дівчинка

Колаж РБК-Україна

Дівчинка вийшла з дому 27 грудня і до цих пір не повернулася

Московський відділ поліції Харківської області розшукує восьмирічну Марію Лещенко. Прикмети дівчинки повідомили в прес-службі Національної поліції в Харківській області.

Фото: Марія Лещенко (Національна поліція)

Марія Лещенко, 2010 року народження, вийшла з дому у четвер, 27 грудня і до теперішнього часу не повернулася. Про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети дівчинки: худорлявої статури, зріст близько 140 сантиметрів, волосся світле.

На дівчинці була одягнена куртка бузкового кольору, чорні штани, чоботи з рожевими вставками і сіра шапочка.

Фото: Марія Лещенко (Національна поліція)

Поліція звертається до жителів Харкова з проханням допомогти відшукати дитину. Будь-яку інформацію про її місцезнаходження можна повідомити за телефоном: (057) 738 -24 -30 або зателефонувати на гарячу лінію поліції за номером "102".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Хмельницькій області зникла дівчинка. У Шепетівському районі Хмельницької області зникла 16-річна Алла Кузнєцова. Вона вийшла пізно ввечері з бару "Юність" в Шепетівці, але додому так і не з'явилася, і ніхто не знає про її місцезнаходження.

А також писали про те, що у Харківській області пропала дівчина. У Харківській області в місті Ізюм розшукують Єлизавету Мажирину, яка 9 грудня пішла з дому і до цього часу її місцезнаходження не відомо.