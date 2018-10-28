Пропали діти: в Києві шукають неповнолітніх брата і сестру (фото)

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Обставини, за якими пропали діти, не повідомляються

У Дарницькому районі Києва повідомили про зникнення двох неповнолітніх дітей. Батьки розшукують 6-річну Бабкіну Ганну Денисівну і 4-річного Бабкіна Данила Денисовича. Про це повідомляється в співтоваристві "Розшук дітей ГУНП у м. Києві - офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook.

"Дарницьким УП розшукуються неповнолітні брат і сестра Бабкіна Ганна Денисівна, 2012 р. н. та Бабкін Данило Денисович, 2013 р. н. При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дітей, прохання повідомляти за телефоном 102 або чергову частину Дарницького УП 044572 71 02", — йдеться в повідомленні.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/rozsukkidskyiv

У поліції також надали фотографію зниклих дітей. При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дітей звертайтеся в поліцію.

Фото: (facebook.com/rozsukkidskyiv)

До цього повідомлялося, що у Києві не повернувся додому молодий хлопець.

Нагадаємо, що у Київській області чоловік тримав у рабстві 28 нелегалів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві зникла 14-річна дівчинка.

Відео: (video.rbc.ua)