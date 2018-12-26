Допоможіть врятувати: лікарська недбалість ледь не погубила життя півторарічної дівчинки з Харкова

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

На шляху до здорового життя у маленької Аноры дорога реабілітація

За грудень півторарічна Анора пережила три операції: відкачування рідини з легенів, витяг стороннього предмета зі шлунка, відновлення нирок і печінки. З початку грудня мама Онори змушена була позичити і витратити більше 100 тисяч гривень, але зараз брати гроші нізвідки. Якби не лікарська недбалість - дороге лікування не потребувалося б. Про це Валентина Черпусова розповіла кореспонденту Styler.

Маленька Анора більше трьох тижнів перебувала в реанімації дитячої обласної лікарні в Києві у відділенні пульмонології. За цей час організм недоношеної півторарічної дівчинки переніс три складні операції. Через народження на шостому місяці вагітності багато ліків дитині протипоказані, тому почалися проблеми з печінкою і нирками. Зараз Анора проходить ґрунтовний курс реабілітації: після трьох тижнів у реанімації маля нарешті перевели на стаціонарне лікування. Правда, один день відновлення організму коштує близько 1,5 тисяч гривень, а лікарі не беруться прогнозувати курс реабілітації — кажуть, не менше місяця. Зараз дитину лікують "в борг", але лікарі планують припинити реабілітацію, якщо не надійдуть кошти за витрачені ліки.

Як раніше розповідала Валентина, дитина потрапила до лікарні в стані гострої інтоксикації. Лікарі харківської дитячої поліклініки не помітили на рентгенівському знімку стороннього тіла, а за тривале перебування в організмі малятка металевої квіточки з іграшки, відкрилася велика виразка в шлунку і легені. Кілька разів лікар поліклініки ставила помилкові діагнози і навіть призначила ліки, що мають явні протипоказання для дитини. В результаті в гарячковому стані Онора була доставлена ​​в дитячу обласну лікарню №7, де без медикаментозного лікування через добу була підключена до апаратів штучного дихання. Вночі дитину екстрено відправили в дитячу пульмонологію в Києві, де малятко пережило три операції.

Фото: (Кисільова Анна/РБК-Україна)

Валентина вважає, що якби не лікарська недбалість, то дитину вдалося б врятувати без операцій. Зараз через отвори в стінці легкого, обструкцію нирок і цирозу печінки, що почали розвиватися на тлі складного лікування, дитина назавжди може залишитися інвалідом.

Мама дівчинки каже, що головні проблеми вирішені, проте реабілітація в даному випадку є вирішальною. У разі, якщо не відновити організм, можуть розвинутися хронічні хвороби, вже розвивається цироз.

"Нещодавно у мене помер батько, я не хочу втратити ще й дочку. Всі можуть потрапити в таку ситуацію, але не всі допомагають. Завжди можна зробити вигляд, що немає грошей або що ти недавно жертвував на щось, а можна просто не випити одну чашку кави і врятувати комусь життя. Молю, допоможіть врятувати мою донечку", — просить Валентина.

Фото: (Кисільова Анна/РБК-Україна)

Реквізити для допомоги:

4188 3710 2411 4754 - Chepusova Valentina Альфа-банк (мати Онори);

5375 4141 0116 4506 - Мілова Тетяна Геннадіївна ПриватБанк (тітка Онори).

Валентина також висловила подяку всім тим, хто вже надав допомогу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про халатність лікарів, яка довела маленьку Онору до передсмертного стану. У Харкові В дитячій поліклініці маленькій дитині поставили діагноз бронхіт. Через кілька днів у дитини почалася кривава блювота, температура піднялася до 40 градусів Цельсія — у півторарічної дівчинки по імені Анора виявили рідину в легені та чужорідний предмет у шлунку. Якби не досвідчені лікарі обласної лікарні, дитина впала би у кому.

Раніше ми писали, що Микола Тищенко та Олег Скрипка просять українців врятувати 12-річного хлопчика. Доктора невпинно борються за життя 12-річного Дениса Терещука, діагноз якого – вроджена патологія шлунково-кишкового тракту.