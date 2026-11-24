Первая жена - Римма Сокол

Первой официальной женой Саввы Либкина стала Римма Сокол. Пара поженилась в 1985 году, когда будущий ресторатор только начинал свой профессиональный путь.

Вместе они занимались развитием ресторанного бизнеса, а в 1987 году у супругов родилась дочь Юлия.

Со временем супруги решили развестись, но даже после завершения брака им удалось сохранить хорошие отношения.

Савва Либкин с первой женой Риммой (фото: из открытых источников)

Отношения с Еленой

После развода с первой женой Савва Либкин начал отношения с женщиной по имени Елена.

Пара не регистрировала брак официально, но в 2000 году у них родилась общая дочь Николь. Она стала вторым ребенком ресторатора.

Хотя Елена не была официальной женой Либкина, она занимает важное место в истории его личной жизни.

Савва Либкин с Еленой (фото: из открытых источников)

Вторая жена - Лилия

Следующей официальной женой Саввы Либкина стала Лилия.

Их брак продлился около пяти лет. За это время у супругов родились две дочери: София в 2008 году и Мия в 2012-м.

Впоследствии пара развелась. Причины расставания публично подробно не освещались.

Савва Либкин с Лилией и дочерьми (фото: из открытых источников)

Третья жена - Марина Маричева

В апреле 2021 года ресторатор женился в третий раз. Его избранницей стала журналистка и продюсер Марина Маричева, которая была младше него на 33 года.

Свадьба состоялась в одном из ресторанов Либкина в Одессе. Пара не скрывала своих отношений и делилась совместными фотографиями.

Но этот брак также завершился разводом. В декабре 2023 года ресторатор сообщил, что они с Мариной решили расстаться. По его словам, решение было совместным, а расставание прошло без взаимных обид.

Савва Либкин с Мариной Маричевой (фото: из открытых источников)

Четвертая жена - Анастасия Даугуле

В 2026 году Савва Либкин женился в четвертый раз. Его женой стала украинская телеведущая Анастасия Даугуле, которая младше ресторатора на 26 лет.

Пара встречалась в 2014-2017 годах. Тогда Савва жил в Одессе, а Анастасия в Киеве. Влюбленные ездили друг к другу, проводили время вместе и путешествовали, но совместного быта у них не было. Со временем они расстались, хотя полностью общение не прекратили.

В декабре 2025 года стало известно, что Либкин и Даугуле возобновили отношения. В начале сентября 2026 года пара официально зарегистрировала брак в Центральном ЗАГСе Одессы.

Как рассказали молодожены, празднование состоялось в ресторане "Дача". Свадьба была камерной, на ней присутствовали всего 18 человек, включая молодоженов. Организацией праздника Либкин занимался самостоятельно, без помощи свадебного агентства.

Особенно необычной оказалась фотосессия супругов. Молодожены побывали на одесском рынке "Привоз", где Савва купил для невесты пучок петрушки, который стал ее свадебным букетом.

Также пара фотографировалась у моря и на кухне ресторана "Дача", где ресторатор готовил картофель и рыбу в свадебном наряде.

Сам Либкин признался, что сохранял чувства к Анастасии на протяжении многих лет.

"Я всегда был влюблен в нее, и это никогда не было тайной", - рассказал ресторатор.

Савва Либкин с Анастасией (фото: из открытых источников)

Сколько детей у Саввы Либкина

От предыдущих браков и отношений у ресторатора четыре дочери.

Юлия - родилась в 1987 году в первом браке с Риммой Сокол.

Николь - родилась в 2000 году от отношений с Еленой.

София - родилась в 2008 году в браке с Лилией.

Мия - родилась в 2012 году также в браке с Лилией.

Кроме того, Либкин уже стал дедушкой. У его старшей дочери Юлии есть дочь Яна.