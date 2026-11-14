Умер голос Дамблдора из "Гарри Поттера": ушел из жизни народный артист Евгений Шах

Ушел из жизни народный артист Украины Евгений Шах. Печальное известие сообщили его коллеги из Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где актера будут помнить не только как талантливого артиста, но и как очень светлого человека.

Styler со ссылкой на публикацию драмтеатра с офстраницы в Facebook расскажет подробнее.

В Театре Франко сообщили о смерти Евгения Шаха

О смерти народного артиста Украины сообщили его коллеги из Национального академического драматического театра им. И. Франко. В прощальном сообщении они поделились теплыми воспоминаниями об актере, подчеркнув, что он был особенным человеком не только на сцене, но и в повседневной жизни.

В театре отметили, что Шах умел поддержать других и подарить хорошее настроение даже в сложные моменты.

"Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее - не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно таким мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха", - говорится.

Отдельно коллектив вспомнил о таланте и человечности артиста, которые чувствовали все, кто имел возможность с ним общаться и работать.

"Невероятно светлый, искренний, добрый человек. Талантливый актер, котоый умел быть настоящим и на сцене, и в жизни. У Евгения Михайловича было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом", - написали коллеги.

В Театре Франко также поблагодарили за годы совместной работы, спектакли и моменты, которые теперь останутся в памяти навсегда.

"Мы безгранично благодарны судьбе за то, что имели счастье знать его, работать рядом, разделять с ним сцену, радости и переживания", - добавили в театре.

В завершение коллектив выразил соболезнования семье и близким актера.

"Вечная память и уважение...", - резюмировали во Франка.

Чем запомнился Евгений Шах: от Театра Франко до "Гарри Поттера"

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года во Львовской области, в поселке Куликов. Его профессиональный путь начался с драматической студии при театре им. И. Франко, которую он закончил в середине шестидесятых. Вскоре актер присоединился к труппе театра, с которым впоследствии связал почти всю свою творческую жизнь. Также он получил профессиональное образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

На франковской сцене артист воплотил множество разноплановых образов. Среди спектаклей с его участием - "Мартин Боруля", "Лес", "Свадьба Фигаро", "Тевье Тевель" и "Энеида".

Его мастерство отметили и на государственном уровне: Евгений Шах получил звание заслуженного артиста Украины, а впоследствии - народного. Также он стал лауреатом театральной премии "Киевская пектораль" за роль Омелько в спектакле "Мартын Боруля".

Не менее узнаваемым актер стал благодаря работе в кино и дубляже. В частности, его голосом в украинской версии фильмов о Гарри Поттере говорит профессор Альбус Дамблдор - директор школы магии Хогвартс. Эта работа подарила голосу Евгения Шаха особое место в памяти многих украинских зрителей.

За десятилетие творческой деятельности он оставил заметный след в украинском театре, кино и дубляже.