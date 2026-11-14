Умер голос Дамблдора из "Гарри Поттера": ушел из жизни народный артист Евгений Шах

В Театре Франко сообщили о смерти Евгения Шаха

О смерти народного артиста Украины сообщили его коллеги из Национального академического драматического театра им. И. Франко. В прощальном сообщении они поделились теплыми воспоминаниями об актере, подчеркнув, что он был особенным человеком не только на сцене, но и в повседневной жизни.

В театре отметили, что Шах умел поддержать других и подарить хорошее настроение даже в сложные моменты.

"Есть люди, чье присутствие делает жизнь светлее - не громкими словами или большими жестами, а своей добротой, искренностью, умением быть рядом, поддержать, рассмешить, подарить тепло даже в самые тяжелые дни. Именно таким мы навсегда запомним нашего друга и коллегу, народного артиста Украины Евгения Шаха", - говорится.

Отдельно коллектив вспомнил о таланте и человечности артиста, которые чувствовали все, кто имел возможность с ним общаться и работать.

"Невероятно светлый, искренний, добрый человек. Талантливый актер, котоый умел быть настоящим и на сцене, и в жизни. У Евгения Михайловича было столько душевного тепла, человечности и любви к людям, что казалось, этого хватит на всех, кто оказался рядом", - написали коллеги.

В Театре Франко также поблагодарили за годы совместной работы, спектакли и моменты, которые теперь останутся в памяти навсегда.

"Мы безгранично благодарны судьбе за то, что имели счастье знать его, работать рядом, разделять с ним сцену, радости и переживания", - добавили в театре.

В завершение коллектив выразил соболезнования семье и близким актера.

"Вечная память и уважение...", - резюмировали во Франка.

Чем запомнился Евгений Шах: от Театра Франко до "Гарри Поттера"

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года во Львовской области, в поселке Куликов. Его профессиональный путь начался с драматической студии при театре им. И. Франко, которую он закончил в середине шестидесятых. Вскоре актер присоединился к труппе театра, с которым впоследствии связал почти всю свою творческую жизнь. Также он получил профессиональное образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

На франковской сцене артист воплотил множество разноплановых образов. Среди спектаклей с его участием - "Мартин Боруля", "Лес", "Свадьба Фигаро", "Тевье Тевель" и "Энеида".

Его мастерство отметили и на государственном уровне: Евгений Шах получил звание заслуженного артиста Украины, а впоследствии - народного. Также он стал лауреатом театральной премии "Киевская пектораль" за роль Омелько в спектакле "Мартын Боруля".

Не менее узнаваемым актер стал благодаря работе в кино и дубляже. В частности, его голосом в украинской версии фильмов о Гарри Поттере говорит профессор Альбус Дамблдор - директор школы магии Хогвартс. Эта работа подарила голосу Евгения Шаха особое место в памяти многих украинских зрителей.

За десятилетие творческой деятельности он оставил заметный след в украинском театре, кино и дубляже.