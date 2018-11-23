"Чим далі, тим гірше": Волочкова шокувала вульгарним фото з коханцем

Фото: (facebook.com/anastasia.volockova)

Користувачі вважають поведінку балерини аморальною

Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова виклала в соціальну мережу вульгарний знімок зі своїм коханцем. Відповідне фото вона розмістила на сторінці у Instagram.

На фото видно, що Волочкова сидить на руках у чоловіка, а він на камеру показує нецензурний жест. "Просто ми", - підписала провокаційний знімок балерина.

Фото: (instagram.com/volochkova_art)

Користувачі порахували знімок аморальним і вульгарним. Підписники просять подумати Анастасію про свою маму, стверджуючи, що їй має бути соромно. Деякі припускають, що балерина випила зайвого:

Скріншот коментарів: (instagram.com/volochkova_art)

Проте знайшлися й ті, хто вирішив підтримати Волочкову, зазначивши, що її життя не повинно нікого хвилювати:

Нагадаємо, що Волочкова різко відповіла шанувальникам на критику.

Раніше популярну російську балерину Анастасію Волочкову звинуватили в тому, що вона "вішається" на чоловіків. Причиною цього стала її поведінка в лікарні.

До цього російська артистка поскаржилася на відмову США у наданні віз артистам.

Віра Брежнєва: біографія відео: РБК-Україна)