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У "Дизель шоу" розповіли про трагічне ДТП

STYLERПерсона    20.10.2018 - 15:11
Фото: Команда "Дизель шоу" (facebook.com/shemetkvn)
Фото: Команда "Дизель шоу" (facebook.com/shemetkvn)

У "Дизель студіо" повідомили про загибель Марини Поплавської та про стан інших учасників ДТП

Сьогодні, 20 жовтня колектив "Дизель Шоу" потрапив у жахливу аварію по дорозі зі Львова до Києва, в результаті аварії загинула Марина Поплавська, а Єгор Крутоголов разом з Яною Глущенко були госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує. Про це повідомляють у групі "Дизель Шоу" на Facebook.

Також представники колективу зазначили, що інші актори "Дизель Шоу" були доставлені в Київ, і їх здоров'ю нічого не загрожує.

"Марина Поплавська сьогодні загинула в результатет ДТП по дорозі зі Львова до Києва. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов госпіталізовані без загроз для життя. Інші актори доставлені в Київ, їх здоров'ю нічого не загрожує", - написано в повідомленні на сторінці гумористичного проекту "Дизель шоу".

У &quot;Дизель шоу&quot; розповіли про трагічне ДТП

Скріншот поста (facebook.com/dizelstudio)

Ця новина приголомшила шанувальників творчості "Дизель Шоу", багато хто з них висловлювали слова співчуття і згадували про позитивні якості Марини Поплавської:

"Дорогі діти, друзі, рідні ви мої. Я от пишу і плачу. Ця новина несподівана, як грім. Така безглузда, трагічна смерть. Мариночка була світлою, життєрадісною людиною. Доброю, веселою. А тепер як. Тільки нещодавно був на концерті. Мої співчуття рідним і близьким, всі хто знав Марину. Спочивай з Миром люба Марина Францівна. А ми тебе будемо тут завжди пам'ятати". "Останні роки в Україні твориться якийсь жах, постійно втрачаємо найкращих і на фронті і в тилу, а мразота продовжує жити ... світла пам'ять світлій Людині...", "Як шкода..... адже вона ексклюзивна і незамінна..... Яскрава, чудова, жінка-феєрверк! Співчуваю всім і рідним, і колегам, і шанувальникам", "наші Зірочки, бережіть себе!! Скільки талановитих зірок загинуло в ДТП... Мариночка, світла пам'ять талановитiй і неповторнiй людині", - написали користувачi.

У &quot;Дизель шоу&quot; розповіли про трагічне ДТП

Скріншот коментарів (facebook.com/dizelstudio)

Нагадаємо, ми писали про те, що у мережі тужать за артистці "Дизель шоу" Марини Поплавської.

Також Styler запропонував згадати, що відомо про загиблу артистці "Дизель шоу".

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