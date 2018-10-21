ДТП з акторами "Дизель шоу": в Києві простилися з Мариною Поплавською (фото)

Фото: Марина Поплавська (facebook.com/dizelstudio)

Церемонія тривала кілька годин

Сьогодні, 21 жовтня, в столиці України відбулася церемонія прощання з актрисою з "Дизель шоу" Мариною Поплавською, яка померла в результаті ДТП. Фото опублікувала "КП в Україні".

Так, всі бажаючі прийшли попрощатися з актрисою в приміщенні МЦКМ "Жовтневий Палац" за адресою Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Фото: прощання з Мариною Поплавською (kp.ua)

Черга охочих покласти квіти розтягнулася на кілька сотень метрів. В основному, це люди, які були шанувальниками її творчості. Особливо болісно реагували на втрату жінки, проте сльози проливали навіть чоловіки.

Сама церемонія тривала кілька годин – з 11:00 до 13:00.

Фото: прощання з Мариною Поплавською (УНІАН)

Нагадаємо, в результаті ДТП, яка сталася близько 5:55 на трасі Київ — Чоп, загинула Марина Поплавська. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов потрапили в лікарню. Після ДТП обидва постраждалі учасники шоу вшанували пам'ять загиблої в своїх акаунтах в соціальних мережах.

До цього ми писали, що стало відомо про дату й місце прощання з актрисою.

Також раніше ми повідомляли несподівану причину смертельної аварії.

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