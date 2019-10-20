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У ДТП під Києвом загинула популярна модель: деталі події

STYLERПерсони    20.10.2019 - 15:01
У ДТП під Києвом загинула популярна модель: деталі події
У ДТП під Києвом загинула популярна модель (фото: instagram.com/kuzavini)

Мотоблогер померла по дорозі в лікарню

На Гостомельській трасі під Києвом сталася страшна ДТП зі смертельним результатом. Відомий мотоблогер та Instagram-модель, яка записана під ніком @kuzavini, померла, не зумівши впоратися з керуванням. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Наголошується, що водій легкового авто Volkswagen їхав по шосе зі сторони столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в'їхав мотоцикл BMW.

У ДТП під Києвом загинула популярна модель (фото: instagram.com/kuzavini)

"Дівчину успішно реанімували на місці але врятувати, на жаль, не вдалося. Приносимо співчуття родичам і друзям загиблої. Не поспішайте. Цінуйте життя", - зазначено в повідомленні.

У ДТП під Києвом загинула популярна модель: деталі подіїУ ДТП під Києвом загинула популярна модель (фото: instagram.com/kuzavini)

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