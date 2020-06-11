Екс-керівника "Держгідрографії" Щипцова підозрюють у масштабному розкраданні коштів

Фото: Олександр Щипців (з відкритих джерел)

Мова йде про розтрату 24 млн грн

Національна поліція виявила, що колишнє керівництво ГУ "Держгідрогеографія" при замовленні тендерів на послуги по ремонту кораблів використовувало низку підставних учасників та переможця тендерних закупівель, результатом чого стало присвоєння державних коштів в особливо великих розмірах, пише "Апостроф".

Зокрема, за даними видання, обвинуваченими у справі про масштабні розкрадання державних коштів є екс-керівник служби Олександр Щипцов і його батько Олександр Анатольович Щипцов, яким могли бути вручені підозри.

Повідомляється, що в рамках цієї справи Нацполіція провела низку обшуків. Мова йде про розтрату 24 млн грн.

Для організації схеми була шахрайським чином створена "підставна фірма" зі штатом співробітників з однієї людини й відсутністю яких-небудь виробничих або ремонтних приміщень і відповідного кваліфікованого штату для виконання замовлених за державні кошти робіт.

Наголошується, що за заздалегідь узгодженою схемою кошти в повному обсязі переведені в готівку і використані на нецільові потреби, чим державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Матеріали попереднього розслідування стали предметом кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

В цей час проводяться додаткові слідчі дії для встановлення ступеня вини кожного з учасників злочинної схеми розкрадання державних коштів посадовими особами ГУ "Держгідрографія" та їх спільниками.

Також по одному з епізодів проходить геологічне судно "Маяк", яке за документами було повністю відремонтовано, але слідчі виявили його повністю іржавим, що стоять на кроквах в сухому доці без жодних ознак ремонту.

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Автор: РБК-Україна