Відомого російського співака разом з дружиною збив автомобіль

Фото: колаж РБК-Україна

Водій після інциденту втік

У Російській Федерації у Санкт-Петербурзі вокаліста популярного в радянські часи вокально-інструментального ансамблю "Поющие гитары" Валерія Ступаченка та його дружину збив автомобіль. Інцидент стався у неділю, 18 листопада, повідомив продюсер гурту Сергій Дронов у своєму Facebook.

75-річного співака разом з дружиною Вірою після ДТП з тяжкими травмами доставили до лікарні.

Зазначається, що водій після інциденту втік. Літня пара переходила дорогу на пішохідному переході біля свого будинку.

"Якщо були очевидці цього злочину, прошу звернутися до поліції! Допоможіть знайти негідника", - закликав Дронов.

Скрін: facebook.com/DronoffSergey

В даний час Валерій Ступаченко знаходиться у свідомості, у нього обидві ноги у гіпсі. Його дружина 63-річна пенсіонерка отримала забій головного мозку, відкритий перелом гомілки. Жінка знаходиться у реанімації у важкому стані.

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі бажають музиканту якнайшвидшого одужання та обурюються діями водія:

"Бажаємо якнайшвидшого одужання!";

"Кошмар! Валерію і його дружині здоров'я і швидкого одужання";

"Скільки ще придурків за кермом сидять, дивіться на машини, а не на сигнали світлофора. Правила для законопослушых, а для таких нелюдів права не писані";

"Ступаченко пам'ятаю, люблю, дай Бог здоров'я!";

"Валерочке якнайшвидшого одужання";

"Одужуй, Соловей!"...

Скрін: facebook.com/DronoffSergey

Раніше ми повідомляли, що 17 листопада у віці 54 років помер популярний співак Євген Осін. Музыкан незадовго до цього після серйозного ДТП лежав у лікарні, де не отримував належного догляду.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня відомий український співак і композитор, народний артист Іван Попович потрапив у ДТП. Інцидент стався в Полтавській області.

Також ми писали про те, що в машину відомого українського співака Арсена Мірзояна забралися злодії.

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Відео: РБК-Україна