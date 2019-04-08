Наче клоун вже: оголена Лобода обурила фанатів (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Світлана Лобода знову зіштовхнулася з критикою в мережі через образ

Лобода не рідко зустрічає критику за зверхню поведінку та сумнівні зміни образу. Величезна кількість фото, що скандальна артиства публікує в мережі, викликає у її шанувальників і підписників суперечливі враження. Нові знімки зірки - саме з таких.

Українська співачка, яка активно будує свою кар'єру в РФ, виклала в Instagram два кадри і знову нагадала про прийдешній сингл "Куля-дура", прем'єра якого має відбутися 12 квітня.

На фото оголена Світлана Лобода накинула на себе шкіряну куртку. На ній також окуляри зеленого кольору у подовженій формі. В руках артистка тримає фотоапарат. Співачка знаходиться в приміщенні, вона сидить, закинувши нога на ногу.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У підпису до знімків Лобода процитувала уривок з пісні (мовою оригіналу):

"Чтоб это ни стоило

да, мне это нужно

ты хочешь все на стоп

и я здесь без оружия

только не стой

стреляй в меня ну же

Bang".

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях до її повідомленням підписники розділилися на два табори: деякі захоплюються її зовнішнім виглядом і зізнаються, що вже зачекалися нової композиції; інші ж критикують артистку за несмак і висловлюють припущення, що їй просто не вистачає уваги в пресі, тому зірка і зважилася на роздягання перед камерою, причому вчергове:

Ну вже роздяглася б зовсім;

Як не соромно? прикрилася б;

Світлана, вам що, так хр*ново?!

Дурдом;

Напевно, це перебір;

Сміливо, але передбачувано. Сексі так, а вогню зась;

Світлана, ви наче клоун вже;

Явно їй уваги замало...

Була тобою роздягнена догола... ох, Світлана, Світлана! Гаряча ви жінка. Тільки далі не роздягайтеся, будь ласка. На цьому вистачить. Збережіть хоч якусь інтригу! Цього вже більше, ніж достатньо нам. Мені, звичайно, теж дуже подобаються ці рядки, але не так сильно як вам. А пісню чекаю шалено, ще від січня! Випускайте швидше...

Але не у всіх залишилося таке "кисле" враження від нової порції знімків Лободи. Інші її шанувальники не перестають нахвалювати образ артистки та зауважують, що кумедні окуляри їй дуже пасують:

Очі від ідеальності лопнули;

Ці окуляри тобі більше пасують. Молодець;

Дуже красива і руйнівна;

Коли вийде ця пісня? Ми дуже чекаємо!

Ось, що значить харизма і справжня сексуальність. Ані грама вульгарності й розпусти. Гармонія;

Фотки - вогонь, дуже красиво! І немає вульгарщини, не переступили межу, дуже круто;

Нарешті позбулася нездорової худорлявості;

Розпусниця;

Шалено чекаю 12 квітня...

Як повідомлялося, Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.

Також ми писали про те, що Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінка на одному з останніх її концертів.