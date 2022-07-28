ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Я до кінця не усвідомив, що її вже немає: Бадоєв розповів деталі про смерть матері

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 13:12
Я до кінця не усвідомив, що її вже немає: Бадоєв розповів деталі про смерть матері Фото: Алан Бадоєв поділився деталями про смерть матері (instagram.com/alanbadoev)
Автор: Анна Шиканова

Алан Бадоєв розповів про своїх батьків, які у 2013 році переїхали з Горлівки ближче до Києва. 20 травня 2022 року український режисер втратив маму.

Про те, як вдається справлятися з втратою матері Бадоєв розповів в інтерв'ю для "КП в Україні".

З 2014 року війна розкидала рідних Алана Бадоєва по всій Україні. Хтось перебрався жити в Росію - в Горлівці дивилися більше російських каналів і орієнтувалися на Москву. А частина обрала Україну. Батьки режисера ще у 2013 році переїхали жити ближче до Києва.

"Батько живе недалеко від Києва. Я завжди сумую за ним, навіть якщо ми не бачимося всього тиждень. Адже він моя остання стіна, єдина людина, поруч з якою я все ще відчуваю себе дитиною", - підкреслив Бадоєв.

Я до кінця не усвідомив, що її вже немає: Бадоєв розповів деталі про смерть матері

Фото: батьки Алана Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

А 20 травня 2022 року Алан Бадоєв втратив найближчу людину - свою маму. Йому вдалося побути з нею поруч в її останні дні.

"Мені вдалося побути з мамою в її останні дні. Для мене це дуже важкий досвід. Напевно, я ще й не усвідомив до кінця, що її немає. Не можу зрозуміти, як люди старіють. Сильно запам'ятав її руки. Навіть в кінці шляху вони залишилися найніжнішими, таких більше немає ні в однієї з жінок, яких я знаю", - розповів режисер.

Я до кінця не усвідомив, що її вже немає: Бадоєв розповів деталі про смерть матері

Фото: Алан Бадоєв з матір'ю (instagram.com/alanbadoev)

Він додав, що намагається не впадати у відчай і не розчинятися в болю, злості та образах.

"Я ніколи не підтримую образи та гнів як наслідок. У цьому немає сили. Образа руйнує зсередини. Дуже важливо жити не для помсти, а для життя. У моменти відчаю, а такі трапляються зі мною з певною періодичністю, я згадую, що потрібен своїм друзям, своїм дітям, а тепер у мене з'явилося важливе завдання - фільм "Довга доба", - пояснив Бадоєв.

Він зізнався, що після перегляду відеоісторій про українців, які проходять через багато речей і при цьому залишаються людьми, він плаче і сміється. Це робить його сильнішим і надихає.

Я до кінця не усвідомив, що її вже немає: Бадоєв розповів деталі про смерть матеріФото: Дочка Алана Бадоєва - Лоліта (instagram.com/alanbadoev)

До речі, раніше ми розповідали про те, що Бадоєв чітко висловився про війну і своє ставлення до Росії.

А ще ми писали про те, що Алан Бадоєв покаявся за те, що "стирав кордони з Росією".

Читайте РБК-Україна в Google News
Алан Бадоєв
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя