Карпачов на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на "Центренерго"

Фото: Віталій Кропачов (з відкритих джерел)

Карпачов 20 липня пройшов психологічне дослідження з допомогою поліграфа (детектора брехні) у фахівця Всеукраїнської асоціації поліграфологів

Власник групи "Укрдонинвест" Віталій Карпачов міг підтвердити на поліграфі правдивість своєї заяви про те, що глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус нібито намагався домовитися з ним про участь групи "Центренерго".

Про це повідомляє "Главком".

Видання нагадало, що раніше власник групи "Укрдонинвест" Віталій Карпачов зробив заяву, що глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вів з ним переговори щодо умов роботи ПАТ "Центренерго" від імені його нового керівництва.

"Герус приїхав до мене з пропозиціями про роботу "Центренерго" від "зрозумілого менеджменту зрозумілою бізнес-групи", я відповів: "Хлопці, цього не буде". І він почав планомірну "роботу" щодо створення мого негативного іміджу", – процитувало видання слова Кропачева з його інтерв'ю.

Повідомляється, що Карпачов 20 липня пройшов психологічне дослідження з допомогою поліграфа (детектора брехні) у фахівця Всеукраїнської асоціації поліграфологів.

"За його результатами (висновки експертів-поліграфологів можуть бути використані в суді як докази) була встановлена достовірність показань Кропачева про те, що у нього була зустріч з Герусом, на якій обговорювалася діяльність вуглезбагачувальних фабрик і ТОВ "Краснолиманське", що входять в "Укрдонинвест", що Герус в розмові з ним представляв інтереси Коломойського в питанні ціноутворення вугілля та "пропонував зробити якісь дії на фабриках для отримання нижчої ціни на вугілля", а також передавав прохання Геруса від імені президента України – щоб фабрики Кропачева пропрацювали ще 2 тижні, і йому будуть повернуті його борги", - повідомляє видання

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Карпачов Герус в цей період приїжджав до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

"Центренерго" з літа 2019 року почало постачати за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі". За даними Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих операціях досягли 900 млн грн.

За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористам "ДНР".

При цьому "Радіо Свобода" повідомляла про постачання газу на "Центренерго" близькою до Коломойського компанією "Юнайтед Енерджі". При цьому газ купується у напівдержавній "Укрнафти" за ціною нижчою ринкової і продається на "Центренерго" вище ринкової.

"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Геруса.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler