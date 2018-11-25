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"Мене пограбували": в центрі Києва напали на дружину екс-прем'єра України

STYLERПерсона    25.11.2018 - 11:55
"Мене пограбували": в центрі Києва напали на дружину екс-прем'єра України
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що нічого цінного для злодіїв в сумці не було

В суботу ввечері, 24 листопада машину дружини екс-прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха пограбували. Винесли чорну сумку, в якій були речі, що мають цінність тільки для самої власниці. Про це розповіла сама Марина Кінах на своїй сторінці в Facebook.

"SOS! Прошу допомоги... Навпроти Цуму, біля кіоску "Київська перепічка", у мене пограбували машину... Вкрали велику чорну сумку... Я в шоці! Поверніть, будь ласка, за винагороду! Речі цінні тільки для мене...", — написала вона.

&quot;Мене пограбували&quot;: в центрі Києва напали на дружину екс-прем'єра України

Скріншот поста облікового запису facebook.com/kovlkonata

Марина Кінах — Заслужений журналіст України, прес-секретар Союзу промисловців і підприємців України. Дружина Анатолія Кінаха, екс-прем'єр-міністра України, який обіймав керівну посаду в 2001-2002 роках.

Нагадаємо також, що українців попередили про напади шахраїв.

Ми писали, що українців обурило систематичне розкрадання на дорогах. З відремонтованої дороги Дніпро - Петриківка - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка вкрали бар'єрне огородження.

А також про те, що у Росії відзначилися новим безглуздим крадіжками. Шахраї вирішили вкрасти персонажів культового українського мультфільму "Острів Скарбів".

Відео: (video.rbc.ua)

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