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Не дуже подобається: Лобода здивувала висловлюванням про українську мову

STYLERПерсони    25.03.2019 - 20:45
Не дуже подобається: Лобода здивувала висловлюванням про українську мову
Світлана Лобода (фото: vk.com/lobodaofficial)

Лобода заявила, що не вважає рідною українську мову

Світлана Лобода не вважає українську мову своєю рідною. Більш того, для співачки англійська "більше до душі, ніж українська". Про це артистка, яка перебралася до Росії, розповіла в одному з інтерв'ю.

За її словами, вона не особливо вміє співати українською. При цьому Лобода каже, що вона може легко спілкуватися українською мовою, але їй це "не дуже подобається".

А от до української кухні Світлана не байдужа. Співачка любить вареники з м'ясом на пару, сало з часником перемелене (але саме те сало, яке робить її мама).

 

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що в 2009 році Лобода їздила з концертами по Україні в підтримку "Партії регіонів" і агітувала голосувати за Віктора Януковича.

Раніше ми писали про те, що вибори президента України 31 березня не цікавлять Лободу. Принаймні, такий висновок напрошується з афіші виступів у найближчі дні. Так, саме на найближчу неділю у Світлани запланований концерт в Лондоні.

До речі, не так давно колезі Лободи по російській сцені - Ані Лорак - нагадали про її любов до України. Зокрема, в мережі згадали про її патріотичний лист, який був написаний в 2014 році після Революції Гідності.

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