Осін перед смертю лежав у брудних памперсах і кричав від безсилля

Колаж РБК-Україна

Російські ЗМІ оприлюднили нові подробиці про померлого музиканта

Євген Осін після серйозного ДТП лежав у лікарні, де не отримував належного догляду.

Таку інформацію оприлюднили Дні.ру, привевши цитати з останніх інтерв'ю покійного музиканта.

"Пацієнти лежать в брудних памперсах, качки не виносять, годують огидно", – ледь не плачучи, розповідав артист.

За словами Осика, йому обіцяли зробити операцію.

"Нібито професор з іншої клініки повинен був приїхати, але віз і нині там. Просто хочеться кричати від безсилля. Мені потрібно працювати, щоб мати хоча б копієчку, а я лежу", – скаржився влітку 2018 року Осін.

Це було всього за кілька місяців до його смерті. Співак так і не зміг до кінця відновитися. Вийшовши з лікарні він став тільки ще більше пити.

"Женя дуже погано себе почував, у нього був цироз печінки, нервове виснаження. Він постійно скаржився, що у нього віднімаються ноги, місяць тому він лежав у клініці", – розповів продюсер групи "Ласкавий травень" Андрій Разін і додав, що до смерті співака привів його розгульний спосіб життя:

"Сьогодні сестра дзвонила йому, не додзвонилася, поїхала до Дружини, відкрила будинок, а він там... Помер на самоті, йому не було до кого навіть звернутися".

Зазначимо, що Євген пішов їх життя в суботу, 17 листопада, у себе вдома, у віці 54 роки. Причина смерті поки не розкривається. Тіло виявила сестра співака Альбіна: вона приїхала до нього, коли той перестав виходити на зв'язок.

Повідомлялося, що в останні роки музикант страждав від алкоголізму, лікарі діагностували у нього останню стадію залежності. Пристрасть до спиртного сильно підірвало здоров'я виконавця.

Осін став неймовірно популярний після того, як на радіо прозвучала пісня "Плаче дівчина в автоматі". Також він виконав такі хіти, як "Восьме березня", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет роботи Пабло Пікассо", "Попутниця" та інші.

Осика поховають 20 листопада на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Нагадаємо, раніше ми публікували нові подробиці смерті Осика.

Крім того, Потап присвятив вірш Євгена Осику.

Також ми писали, що запам'ятався легендарний Євген Осін.

Відео: (video.rbc.ua)