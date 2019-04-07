Порошенко в черговий раз обурив владу РФ послідовною проєвропейською політикою

Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України викликав істерику у російських депутатів своєю заявою

Кандидат в президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко викликав бурхливу реакцію в офіційній Москві своєю заявою про загрозу країни "відкотитися під імперську Росію".

Як відомо, напередодні він звернувся до українських виборців з проханням зробити вибір між Росією і Європою.

"Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є: або, або. Вибір – 21 квітня. Європа чи Росія. Приєднуйся", – підкреслив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раді Федерації та Державній думі гнівно прокоментували заклик лідера України, навішавши на нього всілякі ярлики і звинувачення.

"Найбільша проблема Порошенка в тому, що він український націоналіст. При цьому дана позиція вихована на зростаючій ненависті до Москви. Він у багатьох своїх проблемах, перш за все в управлінні країною, звинувачує Росію", — заявив член комітету ради федерації з міжнародних справ Сергій Цеков у коментарі RT.

Сенатор злякався, що таким чином Порошенко хоче всіма силами відірвати Київ від Москви.

"Але це неможливо! Ми століттями існували разом. Необхідно реально оцінювати ситуацію в країні і йти від антиросійської риторики", — сказав Цеков.

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький в свою чергу закотив істерикучерез "знищення України".

"Будь-який кандидат, який вийшов у другий тур разом з Порошенко, для чинного президента і його кураторів асоціювався б з Росією, будь він навіть затятим антиросійським політиком. Порошенко хоче показати всім, що він готовий і далі знищувати Україну і привести осколки, що залишилися, в Євросоюз — туди, де його країну не чекають. Перед 21 квітня вся ця істерія і показушні виступи в ЗМІ будуть тільки набирати обертів", — підкреслив депутат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі результати виборів президента України.

А також ми писали про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.