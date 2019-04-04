Потап зробив несподівані визнання про секс (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Потап і група MOZGI відповіли ведучому шоу на інтимні питання

Потап, який нещодавно шокував відвертою історією про своє сексуальне життя, продовжив зізнання на пікантні теми та у жартівливій формі розповів нові подробиці інтимних "пригод".

Відомий шоумен, продюсер і співак разом з учасниками групи MOZGI став гостем нового випуску шоу СЛАВА+, в якому музиканти відповідали на запитання про життя групи, розповідали кумедні історії, говорили про гонорари, сварки і робили визнання у фривольних і делікатних темах.

Фото: група MOZGI (facebook.com MOZGIband)

Відео опубліковано у відкритому доступі на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Зокрема, Олексій Потапенко зізнався, що йому доводилося терпіти невдачі у ліжку.

"Завжди терплю фіаско. Останнім часом взагалі важко виходить", - без вагань і невимушено сказав Потап.

Також він розповів, що доводилося займатися коханням втрьох.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

При цьому на запитання, чи зміг би він зрадити своїй дружині з моделями, артист зніяковів і наголосив, що цього робити не потрібно.

"Навіщо таке питання? Не треба зраджувати своїм дружинам. Навіщо одружуватися тоді, якщо їм зраджувати?" - обурився Потап.

У той же час Олексій висловив думку, що записувати дівчат у телефон під іншим ім'ям цілком нормально.

Відео: YouTube / Люкс ФМ

Як повідомлялося раніше, Потап і його група Mozgi нещодавно оголосили про те, що стали номінантами престижної премії. Їх кліп на нову пісню "Полюбэ" претендує на головний приз у категорії Most Trashy Berlin Music Video Awards-2019, яка проходитиме з 28 травня по 1 червня в місті Берлін.

Також ми писали про те, що продюсеру Потапу та його колишній дружині Ірині Горовій не дивлячись на розлучення в 2017 році вдалося залишитися друзями і вести спільний бізнес. Незвичайний тандем нещодавно знявся в стильній фотосесії.

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап, яких давно підозрюють у романтичних відносинах, знову "засвітилися" разом.