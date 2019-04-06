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Він приходив уві сні: Усик розповів про смерть батька

STYLERПерсони    06.04.2019 - 15:16
Він приходив уві сні: Усик розповів про смерть батька
Усик розповів про смерть батька (фото: РБК-Україна)

Усик розповів про найбільш важкий період у житті

Олександр Усик розповів про смерть батька. Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі розповів про один з найважчих і трагічних епізодів зі свого життя. Після відходу з життя батька боксера, Усик навіть ходив у церкву. Про це український спортсмен розповів в інтерв'ю Максі-ТВ.

"Я приїхав після Олімпіади-2012 14 вересня, а 16-го числа мама мені подзвонила, що батька немає. Я був в Одесі і ми разом з моїм кумом Василем Ломаченком приїхали на похорон. Мені дуже не вистачає його, бо він становив більшу частину мого життя. Він був дуже суворий і я вважаю, що це дуже вплинуло на мій розвиток", - розповів Усік.

Боксер зізнався, що батько часто приходив йому уві сні. Через це йому довелося звернутися до церкви.

"Найбільше засмутило те, що він не висповідався. Він мені близько року снився. Перед кожним боєм, за день до бою. Я прийшов до батюшки - "Я не хочу, щоб він снився". Священик відповів: "Помолися, попроси його. Значить, він чогось чекає". Коли хворів, він погано виглядав, хоча фізично завжди був сильним і він мені саме таким і приснився - сильним, з задоволеним обличчям, з посмішкою. Він нічого не говорив, але завжди посміхався. Мене дуже тішило, що я побачив його здоровим уві сні", - підсумував Олександр.

Він приходив уві сні: Усик розповів про смерть батька

Олександр Усик з батьками. 1990-й рік (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, що раніше був названий суперник Усика в дебютному бою в суперважкій вазі. Ймовірними варіантами для проведення бою вважаються дати 17 і 25 травня, а остаточне рішення з цього питання буде протягом найближчих днів.

Також ми писали, що Усик відмовився від титулу WBA бою з росіянином Лебедєвим. Боксер назвав причину такого рішення.

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