Психолог розшифрувала мову тіла Зеленського: красномовний від очей до ступнів (фото)

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Психолог проаналізувала мову тіла Володимира Зеленського на прес конференції 20 травня

Володимир Зеленський дав прес-конференцію 20 березня біля Маріїнського палацу під відкритим небом. Президент на заході відповідав на запитання журналістів на чимало серйозних тем, але не обійшлося і без жартувань.

Зустріч з представниками ЗМІ пройшла на річницю інавгурації Зеленського на пост глави держави.

Психолог Антоніна Агілова відзначила ряд цікавих нюансів, спостерігаючи за мімікою і жестами гаранта і розшифровуючи мову тіла на сьогоднішньому заході.

За її словами, сама прес-конференція пройшла в демократичній атмосфері. Про це передає видання UAINFO.

Говорячи про невербаліку Зеленського спеціаліст звернула увагу на активну міміку і відкриту жестикуляцію, спрямовану до журналістів.

"Прикметно, що відповідаючи журналісту в тому чи іншому секторі, президент повертався тілом, а не лише головою чи поглядом – максимальна присутність в контакті з візаві", - сказала психолог.

Те, що Зеленський сидів - розповіло Агіловій про позицію рівності. Це ніби каже "я такий, як ви".

"Не було перепон, трибун, високих сцен і відповідне розташування - майже в однакових позиціях - сидів на стільці, а не стояв, і на невеликому підвищенні", - сказала психолог.

На думку фахівця, в менталітеті українців є така риса, як "себе і своїх не цінувати, знецінювати", тому демонстрування бажання "бути своїм" - "слизька доріжка".

"Питання, чи цього хочуть люди, щоб президент був, таким, як вони? Якщо так, то він втрапляє в запит аудиторії. Якщо ж люди хочуть бачити сильнішого, розумнішого, дієвого, і такого, на котрого можна покластися, який розв'яже ті питання, які вони не можуть, знає відповіді на запитання, на які вони не знають, не такого, як вони, тоді це не попадання", - пояснила Агілова.

Зеленський міняв положення на стільці, часто нахилявся вперед, до журналістів, був рухомим, мало було статики.

"З одного боку - це робило спілкування живим, з іншого боку - могло сприйнятися, як “загравання”, метушливість, а в домішку з відчуттям "свій", давало можливість деяким журналістам говорити зверхньо, перебивати", - додала психолог.

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Також вона розповіла, що Зеленський на прес-конференції був красномовний своїм тілом "від очей до ступенів".

"Якщо спостерігати за поглядом, то говорив, сильно не задумуючись і не підбираючи слів. Мало дивився вниз, а погляд був на рівні очей інших. Це свідчить про те, що, швидше за все, він вірить у те, що говорить, не "відфільтровув", що говорити, а що ні, або готувався до відповідей на такі запитання", - розповіла фахівець з мови тіла.

Важливим показником, за її словами, є те, як президент сидів.

"Велика частина часу - на краю стільця, нахилений вперед, час від часу спирався на коліно. Тут кілька моментів:

1) свідчення, що в контакті з кожним, хто ставив питання, вслухався в питання журналістів і був ними зацікавлений;

2) позиція "аби швидше", "на старті швидко закінчувати і йти". "Я запізнююся, у мене важливий дзвінок" - ця фраза прозвучала в кінці, але тіло говорило про неї протягом прес-конференції.

Власне це його природа типажа – він вміє услизати. Можливо, навіть любить цей момент, коли "наздоганяють" і він керується тим, що йому треба йти. У моменті він максимально видає "занурення в контакт" з візаві, але цей момент довго не має тривати. Він іде, щоб за ним ішли. Цю фразу можна інтерпретувати по-різному. І дійсно, по-різному вона і працює", - зазначила психолог.

Фахівець розповіла, що мова тіла є найбільш інформативна мова. 55% впливу на інших осіб здійснює через поставу, жести, міміку, дистанцію. 38% важить інтонація і голос. І тільки 7% - самі слова.

"Цей невеликий відсоток ваги вербаліки може зіпсувати або навпаки врятувати невербаліка", - наголосила психолог.

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше ми писали про те, що прес-конференція Зеленського почалася зі скандалу, оскільки журналістам багатьох провідних ЗМІ відмовили в акредитації, мотивувавши це карантином і COVID-19.

Автор: Володимир Костирін