Керівник "Інвестохіллс Веста" назвав Росію "прекрасною країною", а анексію Криму - "возз'єднанням"

Глава української фінансової компанії "Інвестохіллс-Веста" Андрій Волков в інтерв'ю "KM.ru" анонсував можливий вихід компанії на російський ринок. Крім того, в інтерв'ю він назвав Росію "прекрасною країною", а анексію Криму - "возз'єднанням".

"Росія прекрасна країна з величезним ринком. Принципи роботи тут не сильно відрізняються від тих, що використовуються нами на Україні. Як би не старалися українські політики нас роз'єднати, ми все ще єдиний економічний і культурний простір з тісними бізнес-зв'язками і значним товарообігом. Молодий президент нашої країни це чудово розуміє і прагне нас зшити", - сказав Волков.

Він також згадав про долю захоплених активів в Криму, коментуючи арешт активів Kagerol Holdings Limited, яка керувала Балаклавським рудоуправлінням в Севастополі,

"Ця компанія належить братові Новинського (Вадима Новинського, народного депутата - ред.) і контролює рудоуправління, яке після возз'єднання Криму з Росією було перереєстровано згідно з російським законодавством", - додав він.

Як відомо, ФК "Інвестохіллс-Веста" працює з 2009 року. Вона скуповує проблемні позики належать олігархам банків і фірм, щоб стягнути гроші на користь держави і ошуканих вкладників.

Зараз у портфелі компанії понад 65 млрд грн активів українських олігархів Дмитра Фірташа, Олега Бахматюка, Вадима Новинського та інших. За станом на кінець 2020-го, компанія повернула державі 2 млрд грн проблемних боргів.

Як розповів Андрій Волков, роботі фірми сприяють міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми давно знайомі (з Малюською - ред.), він допомагає нам вирішувати наші питання", - зазначив Волков.

Нагадаємо, в кінці січня словацький посол Марек Шафин звинуватив "Інвестохіллс-Веста" та Андрія Волкова в захопленні власності у словацьких інвесторів, попросивши захисту іноземних інвестицій у компетентних органів України.