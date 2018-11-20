Помер відомий театральний режисер

Фото: (pixabay.com)

Режисер помер за день до 66-річчя

Відомий театральний режисер Еймунтас Някрошюс помер за день до 66-річчя. Про трагічну кончину діяча культури розповів його близький родич, депутат литовського парламенту Арвідас Някрошюс на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/arvydas.nekrosius.lvzs

Фото: (facebook.com/arvydas.nekrosius.lvzs)

Някрошюс народився 21 листопада 1952 року в селі Пажобрис в Каунаському повіті Литви. У 1978 році закінчив ГІТІС, режисерське відділення Андрія Гончарова. Кар'єру розпочав у Каунаському драматичному театрі. Някрошюс ставив спектаклі й опери в провідних театрах Росії та Європи, для них характерні метафоричність і аскетичність сценічної мови.

За свою кар'єру режисер поставив понад 30 драматичних і оперних вистав у Литві та Європі. Він був лауреатом багатьох престижних премій, зокрема премії Станіславського, "Золотої маски", премії Союзу театрів Європи, нагород провідних європейських театральних фестивалів.

Його постановки ставилися в легендарних театрах, він поставив понад 40 різних постановок. Крім того, він грав у кіно. У його фільмографії "Коридор" (1995), "Загін" і "Уроки ненависті" (1984).

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Відео: (video.rbc.ua)