Помер один з найскандальніших режисерів сучасності

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Повідомляється, що Роуг помер на 91-му році життя

Помер відомий британський кінорежисер, оператор і сценарист Ніколас Роуг. Найвідомішими його роботами були "Пригоди молодого Індіани Джонса", також він став кінооператором "Доктора Живаго". Про його смерть повідомив син, передає BBC.

В кар'єрі, що охоплює шість десятиліть його життя, Роуг був відомий оригінальними і суперечливими фільмами. Його психологічний трилер "А тепер не дивись" 1973 року викликав безліч суперечок через наявних сексуальних сцен.

Відмітна риса більшості його фільмів - химерне бачення світу крізь призму безладних, фрагментарних образів, домінування образотворчого ряду над розповіддю. Згодом його картини все менше і менше знаходили розуміння з боку як глядачів, так і критиків, і вже не могли витримати конкуренції з його колишніми роботами - випуск "Еврики" (Eureka, 1983, за участю Міккі Рурка) і "Холодного раю" (Cold Heaven, 1991) був обмежений через виниклі проблем з розповсюдженням, а "Повний масаж тіла" (Full Body Massage, 1995) і "Готель Парадиз" (Hotel Paradise, 1995) наближалися до пересічних еротично-пікантних фільмів.

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Його син, Ніколас молодший розповів, що його батько помер в п'ятницю ввечері.

"Він був справжнім батьком, а в серпні йому виповнилося 90 років", - сказав він.

Нагадаємо, що помер відомий театральний режисер.

Також ми писали, що помер актор серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького".

Відео: (video.rbc.ua)