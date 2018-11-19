Смерть Євгенія Осіна: названі імена претендентів на спадщину співака

Колаж РБК-Україна

У співака знайшлася позашлюбна дочка, яка може також претендувати на частину спадщини

У відомого співака Євгена Осіна, якого виявили мертвим у власному будинку 17 листопада, залишилася трикімнатна квартира в Москві, гараж і мотоцикл. Про те, хто став претендентом на спадщину Осина, пише видання "Стархит".

Вартість апартаментів Євгена Осіна в Москві оцінюється в 4,5 мільйонів доларів. В квартирі – три кімнати загальною площею 100 квадратних метрів. Однак ріелтор зазначає, що квартира знаходиться в жахливому стані, так як співак не сильно про неї дбав.

Крім того, цілком імовірно, що це не єдине майно Євгенія Осіна. Його близька знайома, співачка Наталія Штурм стверджувала раніше, що у нього є кілька квартир у Москві.

"У нього чотири квартири в Москві. Тільки за останній рік він заробив близько мільйона на різноманітних шоу, де розповідав про свою важке життя. При цьому гроші він практично не витрачає. Кошти йому потрібні тільки на покупку чергової пляшки. Якщо вас цікавить, навіщо він це робить, то скажу - заради піару. Хоче розчулити шанувальників, щоб ті почали йому допомагати. Я знаю, що фанати йому під дверима продукти залишають, мені неодноразово писали люди, які хотіли передати Осіну гроші. Ніякі квартири він не продає, йому це просто не потрібно", - розповіла Наталія Штурм.

Також повідомлялося, що частина нерухомості Євген Осін продав і купив мотоцикл, на якому потрапив в аварію кілька років тому.

Спадкоємців у Євгена Осіна всього кілька – його рідна сестра Аліна, а також дві дочки. Старша – 16-річна Агнія, яка з'явилася на світ, коли Осін перебував у шлюбі з Наталею Черемисиною. Стосунки з дочкою у співака не склалися, так як Наталя перешкоджала їх спілкуванню після розлучення. Але Євген Осін вірив, що з Агнії вийде освічений і добропорядний чоловік.

Крім того, в 2018 році стало відомо, що у Осіна є ще одна, позашлюбна дочка – Анастасія Годунова. Він визнав дівчинку і навіть збирався її удочерити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що близькі розповіли про останні дні життя Євгенія Осіна.

А також розповідали про те, що з'явилися нові подробиці смерті Осіна.

Відео: РБК-Україна