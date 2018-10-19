Знімала незручне взуття: відому королеву краси збили на переході

Колаж (РБК-Україна)

30-річна дівчина померла в лікарні

У США загинула володарка титулу Міс Каліфорнія - росіянка Яна Лаврентьєва. Загибель дівчини сталася, коли та зупинилася на середині дороги, щоб зняти з себе незручне взуття. У цей момент його збив автомобіль. Про це повідомляє видання "The Sun".

30-річна Яна Лаврентьєва постраждала районі 12 годин ночі на пішохідному переході на неї наїхала машина марки Toyota 4-Runner в Енсіно, штат Лос-Анджелес (США). Чоловік, який керував авто, не став зупинятися, щоб допомогти дівчині, яка потрапила під колеса, і відразу ж зник з місця ДТП.

Фото: Яна Лаврентьєва (instagram.com/yanochkaaa)

В цей вечір Яна вечеряла зі своїм чоловіком Євгеном і друзями в ресторані. Після того, як вечеря був закінчений, модель і з кількома подругами пішли через дорогу, щоб купити кави. За словами дівчат, зелене світло повино було горіти ще 18 секунд, але сталося жахливе – сталося зіткнення.

Свідки повідомили, що позашляховик, який збив Яну, помітно перевищував допустиму швидкість. Поліцейські ведуть розслідування, вони вивчають записи з відеокамер.

Одна з дівчат, яка побувала там, розповіла, що водій збив тільки Яну, оскільки вона зупинилася, щоб зняти незручне взуття.

Решта подруги просто продовжили переходити дорогу. Дівчину доставили в лікарню в критичному стані, де вона пізніше померла.

Нагадаємо, в США застрелили відому модель за кермом автомобіля.

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